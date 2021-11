De "El camino es la recompensa" a "hay que cerrar los esfínteres": las frases más recordadas de Tabárez

Durante los más de 15 años que Óscar Tabárez estuvo al frente de la selección uruguaya de fútbol tuvo momentos de todo tipo. En sintonía con los resultados obtenidos en la cancha, las intervenciones públicas del entrenador tuvieron puntos altos y otros bajos, aunque su vínculo con la prensa fue tenso desde el día uno.

A pesar de su estilo parco y distante para hablar con los periodistas, el entrenador tuvo intervenciones muy recordadas y popularizó expresiones como "el camino es la recompensa" o "vamos que vamos" pero también generó polémicas con el "hay que cerrar los esfínteres" o la última donde señaló que no se le podía exigir que pusiera el cargo a disposición luego de los años de trabajo que llevaba en la selección.

En esta nota, un repaso de las frases más recordadas del exentrenador.

2010: "El camino es la recompensa"

Luego del cuarto puesto en Sudáfrica, la selección fue recibida por miles de personas en Montevideo. El acto de bienvenida fue en el Palacio Legislativo y ahí Tabárez sostuvo por primera vez la icónica expresión: "El camino es la recompensa".

"Está muy bien festejar partidos ganados y triunfos. Pero quizá no nos tendríamos que quedar solo con el resultado sino valorar lo que se hace. El éxito no son solo los resultados sino las dificultades que se pasan para obtenerlos, la lucha permanente, el espíritu de plantearse desafíos y la valentía para superarlos. El camino es la recompensa. Gracias, gracias, muchas gracias. Uruguay nomás", remató ante los aplausos.

2011: "Nos hicieron creer al pueblo futbolero uruguayo que lo que pasó en el 50 era imposible de repetir"

Luego de la victoria ante Paraguay por 3 a 0 que llevó a que la selección consiguiera su 15ta Copa América, el Maestro habló de la identificación que la selección había logrado con la gente. "Durante muchos años les hicieron creer al pueblo futbolero uruguayo que lo que pasó en el 50 era imposible de repetir. Pero en los últimos años se modificaron los parámetros para la derrota y la victoria, y eso generó un compromiso de la gente con la selección", sostuvo en la conferencia de prensa post partido.

2013: "No solo en el sexo es importante la primera vez"

Previo al partido contra Venezuela de visitante en las Eliminatorias de Brasil 2014, Uruguay debía ganar para mantenerse en carrera. Esta vez, chocaba contra una Venezuela que también debía ganar para mantener las chances de llegar al Mundial. Luego de la victoria por 1 a 0 con gol de Cavani, el Maestro fue consultado sobre si a Venezuela le podría haber pesado la responsabilidad de estar en un partido definitorio por primera vez.

En la respuesta, se despachó con la recordada frase. "No solo en el sexo es importante la primera vez, en cualquier actividad de la vida, es diferente a quien ya lo ha conseguido muchas veces. Estos muchachos, que son los que les toca estar en este proceso tan largo de selecciones, que empezó en la época que era la cenicienta de Sudamérica y mire donde ha llegado, si logran clasificar serian considerados héroes nacionales. Y eso no es fácil", dijo en entrevista con VTV al terminar el partido.

2014: "Hay periodistas que parecen corresponsales de guerra" y "Si fuera una película, no podría terminar mejor"

En 2014, luego de la derrota ante Costa Rica, Tabárez apuntaba a hacer cambios. Uno sería el ingreso de Suárez luego de su operación de los meniscos y otro la salida del capitán, Diego Lugano, que había sentido molestias en un entrenamiento. Debido a la filtración de la noticia, en la conferencia previa al partido con Inglaterra, Tabárez apuntó contra los periodistas. "Hay periodistas que juegan a ser corresponsales de guerra y espías, así que no puedo seguir con lo que venía haciendo hasta ahora. Ellos violaron el acuerdo: hubo periodistas que filmaron un entrenamiento a puertas cerradas, sacaron fotografías y publicaron esa información", aseguró.

La jugada de Tabárez salió bien. Uruguay ganó 2 a 1 y Suárez hizo los dos goles. En la conferencia, el Maestro comparó a la situación con una película. "Si esto fuera una película y alguien hubiera escrito este guion, sobre todo para los uruguayos, no pudo acabar mejor" sostuvo y agregó: "Ganamos por primera vez a un equipo europeo en un campeonato del mundo. Decían que no lo podíamos hacer".

2014: "Esto no es un mundial de moralidad barata" y "Vamos que vamos"

Uruguay le ganó 1 a 0 a Italia y pasó a la segunda fase del Mundial 2014. Sin embargo, las imágenes de la mordida de Suárez al defensor italiano Giorgio Chiellini ya recorrían el mundo. En la conferencia, apenas terminado el partido, fue consultado por la situación. "Es un jugador importante, una persona importante en el grupo y si vemos que se le ataca como ya se empezó en esta conferencia de prensa, veremos cómo defenderlo. Esto es un mundial de fútbol, no de moralidad barata", despachó.

Al día siguiente, la FIFA confirmó la sanción contra el delantero. Molesto con la decisión, Tabárez renunció a su cargo en la organización y leyó un comunicado ante los medios. "Jamás pensamos lo que nos comentaron cuando nos notificaron los pormenores del fallo. ¡Una severidad excesiva! Es una decisión, obviamente, que está vinculada a la artillería mediática que explotó después del partido", afirmó y dejó un mensaje para los hinchas: "Queremos decirles que estamos heridos, pero con una fuerza increíble y mucha rebeldía para el partido de mañana. ¡Vamos que vamos!", declaró ante los aplausos de los periodistas.

Finalmente, Uruguay quedó eliminado en octavos de final con Colombia.

2019: "No vengo a dar explicaciones"

Luego de la eliminación contra Perú en la Copa América 2019, el entrenador se molestó con una opinión de un periodista que le achacó en la conferencia de prensa que la explicación de la eliminación de Uruguay había sido escasa. El Maestro le contestó: "Yo no vengo a dar explicaciones, vengo a comentar el partido. Ni a usted ni a nadie le tengo que dar explicaciones. Están en derecho de hacer las cosas o de decir lo que se le antoja. Yo no vengo acá a justificar nada. Si interpretó eso, se equivocó feo."

2021: "Hay que cerrar los esfínteres"

Uruguay había sido goleado por Argentina 3 a 0 en Buenos Aires. La imagen no había sido la mejor y el Maestro, en la conferencia de prensa, utilizó una metáfora para contrarrestar las críticas recibidas por equipo. "Como dijo alguna vez algún entrenador, hay que cerrar los esfínteres, todos, principalmente la boca. Lo único que nos puede reivindicar o seguir luchando son los resultados y a eso nos vamos a dedicar a partir de mañana", afirmó.

2021: "No se quién me puede exigir que ponga el cargo a disposición"

Luego de la derrota ante Bolivia en la Paz, Tabárez fue consultado si iba a poner el cargo a disposición y respondió: "No, porque soy un profesional de esto, hice un contrato y ese tipo de decisiones se toman a otro nivel. Y si se toman, se respetarán como se hace siempre porque hay maneras de hacer las cosas. No sé quién me puede exigir eso (poner el cargo a disposición) a mí sobre todo después del tiempo de trabajo que tuve acá. No me quiero ir tirando la toalla. No quiero hablar más porque diría algo que no sería conveniente".