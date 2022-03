Darwin Núñez recibió el premio Cosme Damião como Mejor Futbolista del Año

El delantero Darwin Núñez atraviesa un gran momento en el fútbol de Portugal defendiendo a Benfica, el club que es dueño de su ficha.

El uruguayo no solo es el goleador de la Primeira Liga portuguesa con 20 goles, sino que en toda la temporada lleva convertidos 25 tantos en 31 encuentros oficiales si se toman en cuenta las restantes competencias de las que toma parte.

En las últimas horas, el artiguense recibió uno de los tantos premios que le entregaron últimamente, aunque este es diferente al que le entregan cada vez que termina un partido y es elegido la figura de la cancha.

A Darwin le entregaron el Galardón Cosme Damião como Mejor Futbolista del Año.

"Me alegra mucho recibir este premio. Estoy muy orgulloso de ser parte de Benfica y muy feliz de ganar este premio, que no es solamente mío, sino de todo el equipo. Quiero agradecer a Rafa, Odysseas, Vertonghen, Nico (Otamendi), que también fueron nominados. Me siento orgulloso de ganarlo. También quiero gradecer a mi novia y a mi familia por el apoyo que siempre me dan. El lema de Benfica es 'De Todos, Uno', y ahora hay que seguir adelante. Debo agradecer además a la afición por haber votado en mí. Gracias", declaró Darwin.

Aquí se aprecia a Darwin con el premio recibido: