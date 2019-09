Darwin Núñez vivió con nervios y ansiedad su primera práctica con Uruguay

Es increíble como la vida cambió en un abrir y cerrar de ojos para Darwin Núñez. El 15 de agosto el club Almería de España hizo una oferta por su pase. El 21 el jugador llamó al presidente de Peñarol, Jorge Barrera para que, a la hora de decidir, piense en la historia de sacrificio de su familia. El 24 se concretó su pase. El 28 de agosto el técnico de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, lo convocó a la selección. Y el 3 de setiembre los nervios le invadieron el cuerpo cuando entrenó por primera vez con la celeste mayor de cara al amistoso del viernes con Costa Rica (hora 23, estadio Nacional de San José).

Por su cabeza desfilaron innumerables imágenes como contó a Referí el 22 de julio de 2019 donde reveló que comía en la escuela porque no tenía dinero para la merienda y que su madre juntaba botellas en la calle para vender y llevar el pan a su casa.

“Se me pasaron muchas cosas, muchas cosas se me vinieron a la cabeza, lo primero que pensé fue en mi familia, en mi hermano que siempre me bancaron cuando estuve mal”, dijo Núñez en nota con AUFTV sobre cómo vivió su primer entrenamiento con la selección.

🎥▶️🗣 @Darwinn99



En entrevista para #AUFTV, Darwin Núñez contó, desde la concentración celeste en Costa Rica, cómo vive su primera convocatoria a la selección mayor de @Uruguay. pic.twitter.com/OUlBZCqIf4 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 4, 2019

El delantero agregó: “Lo viví con muchos nervios el entrenamiento, el día anterior tenía mucha ansiedad, quería ver lo lindo que es estar ahí en una cancha con estos monstruos. Me costó un poquito porque me sentí nervioso y ansioso”.