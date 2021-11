De expresidente a presidente, de Bauzá a Alonso: "Suerte en la decisión (sobre Tabárez)"

El encuentro del jueves de noche en el Estadio Centenario entre las autoridades de Conmebol, de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y del gobierno uruguayo se coló además de los temas de las finales únicas de Copa Libertadores y Copa Sudamericana y la obras del Estadio Centenario, el futuro de Óscar Washington Tabárez como entrenador de la selección nacional.

En la charla coincidieron un expresidente de la AUF y actual Secretario Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, y el titular de la AUF, Ignacio Alonso.

Bauzá atravesó con Tabárez, en 2009, una situación similar a la que vive la selección por estos días, en un lugar extremo en procura de clasificar al Mundial.

Hace 12 años, Uruguay había perdido con Perú en Lima y existía la sensación generalizada que la selección había perdido defintivamente su chance de ir al Mundial.

Bauzá recordó tiempo después de aquel viaje que nunca había vivido tanto silencio en una delegación como en aquel chárter de regreso desde Lima.

Sin embargo, dos meses después, Uruguay mostró su verdadero valor futbolístico y con un cierre de Eliminatorias emocionante, remontó con resultados históricos, incluido un triunfo en Quito ante Ecuador, que le permitieron acceder al repechaje y clasificar al Mundial.

Aquella remontada fue la que dio lugar a todo lo que vendría luego con el cuarto puesto de Uruguay en el Mundial de Sudáfrica.

En marzo de 2010 Bauzá tuvo un cortocicuito con Tabárez, por diferencias respecto a quiénes debían ser los entrenadores de la sub 20. Aquella situación se zanjó con que la suerte del entrenador estaba echada. Al regreso del Mundial ya no seguiría en la AUF, pero sus resultados deportivos en Sudáfrica no solo lo sostuvieron en ese momento sino que lo mantuvieron hasta este 2021.

Al regreso del Mundial, Bauzá le renovó el contrato hasta 2014 y cuatriplicó el salario del cuerpo técnico, que en ese momento era el de menor remuneración de Sudamérica con US$ 25.000.

Luego de los malos resultados que recogió Uruguay en los últimos cinco partidos de Eliminatorias en octubre y noviembre (un punto en 15), es el actual presidente Alonso quien debe decidir la suerte de Tabárez.

Según pudo conocer Referí, este viernes el presidente de la AUF resolverá si continúa o no el entrenador, quien está seriamente comprometido.

Frente a esta situación y después de experiencia que le tocó vivir en la AUF, Bauzá, que no quiso interiorizarse en los detalles del tema, solo le dijo: "Mucha suerte en la decisión".

Bauzá considera que es muy importante para Uruguay como país estar en el Mundial de Catar 2022.