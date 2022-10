De la pascualina a los asados: ¿cómo se alimentan los futbolistas uruguayos?

¿Pascualina sí, pascualina no? Las declaraciones de Luis Suárez a Referí sobre sus cuidados alimenticios al regresar a Nacional llamaron la atención y generaron inquietudes sobre lo que comen los futbolistas uruguayos y los cambios de conductas que adoptan cuando van al exterior.

El delantero de 35 años dijo que al llegar a los tricolores le llamó la atención que antes de los partidos hubiera pascualina y torta de fiambre en la mesa de la concentración, algo que él no consumía.

“Cada uno tiene su método, pero comer harinas antes del partido no te hace bien, mentalmente ni digestivamente”, dijo el ex Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid.

¿Cómo se alimentan los jugadores del fútbol uruguayo? Para analizar el tema, Referí consultó al licenciado en nutrición de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, Rafael Cornes, quien fue pionero en trabajar en la materia al comenzar en 2006 en Nacional, y que este año pasó a Racing y se integró a la Mutual, donde atiende a deportistas de todas las divisionales, masculinos y femeninas.

Para el profesional, el interés por la nutrición ha crecido en el fútbol uruguayo, tanto en clubes como en los propios futbolistas.

“Los jugadores, por lo que ven en las redes, por la exigencia deportiva, la exigencia física, vienen ellos mismos a las consultas. Se han dado cuenta que la nutrición es fundamental para el bienestar físico y una adecuada composición corporal”, señaló. “Es parte del entrenamiento invisible, junto a la parte psicológica y el descanso”.

También reconoció que a pesar del mayor interés, aún queda mucho por mejorar. “Falta bastante para cambiar ciertos hábitos que son culturales de los uruguayos”, sostuvo. “No solamente los jugadores, sino la población en general. El futbolista no escapa de la alimentación habitual del uruguayo”.

El nutricionista Rafael Cornes y el festejo de Racing

Las harinas

Para Cornes, las harinas son “una palabra peligrosa” para los deportistas y la población en general.

“Cada vez que se quiere hacer un cambio, o bajar de peso básicamente, lo primero que se viene a la mente es decir dejo las harinas”, señaló.

Pero, explicó, las harinas o almidones (arroz, diferentes tipos de pasta, panes) son uno de los grupos de alimentos que tienen carbohidratos complejos, necesarios en la dieta del deportista. “Son los nutrientes que te van a dar la energía para la práctica del deporte, es el combustible para el músculo”.

“Entonces es un mito decir voy a eliminar las harinas. Cuando las eliminás, eliminás carbohidratos, el cuerpo elimina agua y te sentís como deshinchado. Perdés peso, pero no necesariamente perdés grasa y podés perder masa muscular”, aclaró. “El deportista tiene que tener cuidado porque puede perder masa muscular. Estéticamente puede verse bien, pero una cosa es verte bien en la playa, estar marcado, y otra es poder rendir”.

“Los carbohidratos son indispensables en la alimentación de los deportistas”, destacó.

Getty Images

La nutrición gana importancia en el deporte

Los asados

Otro de los temas que comentó Suárez en su llegada a Nacional fue que tuvo que cancelar las invitaciones de amigos para comer asados que recibía todos los miércoles.

Instagram

Suárez y un asado en sus vacaciones

Ese tema es uno de los aspectos culturales a los que hace referencia Cornes. "¿Te lo digo como profesional o personal?", dijo ante la pregunta si está bien o mal que el futbolista coma asados.

“No digo que esté mal, no estoy en desacuerdo”, señaló. “Más allá de lo que aporta en la parte nutricional, es la reunión del equipo. Es como una tradición, juntarse en la comida que es el asado”.

Para el nutricionista debe ser un asado "controlado", que tiene aporte de proteínas, al que se le puede agregar una ensalada. “Qué no se convierta en algo que sea solo pan y carne, como suelen ser los asados tradicionales de los hombres, que terminás consumiendo más calorías y más carbohidratos que los que requerís”, indicó.

También consideró que un asado cada 15 días está bien, “para distraer y para unir al grupo”, pero no recomienda que sea algo rutinario de dos o tres veces por semana.

Instagram

Asado de Almeida, D'Alessandro y Cantera cuando estaban en Nacional

Escuchar a los futbolistas

Cornes también destacó que los jugadores que se van al exterior, como pasó con Suárez, llegan con otros cuidados a Uruguay y tratan de pasar sus piques a compañeros y profesionales.

“El jugador que se va de acá se cuida más en el exterior”, señaló. “Acá tenés todas esas posibilidades. Pero acá, cuando vuelve un jugador, como Luis (Suárez), tenés a tu familia, a tus amigos, y acá la costumbre cuando te juntas con un amigo es que todo se reduce a hacer un asado. Somos así”.

Un asado de la selección

El nutricionista destacó que los jugadores cada vez más se interesan en el tema, lo que pudo comprobar en el consultorio de la Mutual.

También observa que los clubes le han dado más importancia al tema, pero aún falta. Señaló que en los equipos de Segunda división, solo Racing tiene nutricionista en su plantel principal y en formativas, mientras que luego son pocos los clubes que cuentan con profesionales en la materia. Y en Primera no todos los clubes tienen especialista fijo. Eso no implica que no hagan consultas.

Además, destacó que encarar un plan nutricional para un club tiene sus costos. “Comprar frutas para todos los días ya es un gasto muy importante”, señaló.

“Cada jugador tiene sus hábitos, sus mañas, sus cábalas…”, comentó Cornes, sobre la alimentación de los jugadores. “Capaz que a Suárez algo le hace mal y quién lo va a cuestionar. Hay que estar abiertos a lo que nos dicen, hay que escucharlos y aprender. Lo que va a marcar luego es su rendimiento en la cancha. Si está rindiendo bien así, se siente bien, para qué le voy a inventar cosas”, concluyó el nutricionista.

Los alimentos prohibidos para un futbolista

Cornes detalló cuáles son los alimentos negativos para la actividad deportiva: “Las comidas rápidas, las llamadas comidas chatarras o los ultraprocesados, alimentos con mucha elaboración e industrializados, con excesos de grasas, de grasas saturadas, de azucares, que muchas veces no te aportan los nutrientes que necesitas como las proteínas, carbohidratos o grasas esenciales, sino que te aportan concentración de grasas y azucares que es como la bomba que te lleva al incremento de peso y pérdida de masa muscular”

“No solamente los jugadores, si no la población en general, el futbolista no escapa de la alimentación habitual del uruguayo”, agregó.

La lista sigue: "Las hamburguesas con todo lo que llevan, lo mismo con las pizzas, snacks, saladitos, golosinas, postres, dulces… Todo es tipo de azucares y grasas saturadas te perjudican en el día a día. También las bebidas: jugos azucarados, gaseosas… Suman lo que llamamos calorías vacías, el exceso de azúcar que se va a transformar y e va acumular en el tejido adiposo".

"Eso te quita espacio a que consumas nutrientes como un plato de pasta, arroz, carne, nutrientes necesarios para la práctica de deporte en el día a día", señaló.

El menú para los partidos

¿Cuál es el menú ideal para los días de partido? Cornes explicó que eso depende de los horarios de los encuentros. “Pasta liviana con jamón, huevo duro como algo de proteínas. Si jugás a las 13, podés hacer ese almuerzo a las 10”, señaló. “Y si jugas a la tarde o a la noche podés consumir pasta, una ensalada, pollo a la plancha o a la parrilla, porque después tenés toda la tarde para procesar e incluso vas a tener que hacer una merienda dos horas y media o tres antes del partido”.

“La comida previa debería ser básicamente carbohidratos y algo de proteína. Baja en verduras tipo acelga, espinaca, brócoli, porque eso también te puede provocar distensión abdominal por el exceso de fibra. Quizás por eso Suárez dice que no come pascualina antes de jugar, por la acelga”.

“Si es un desayuno puede ser huevo, omelette, un sandwich caliente, tostadas, mermeladas, dulce, queso, un café con leche, yogurt con cereales, granola, jugo de naranja. Dependiendo lo que tengas acceso, no es todo eso, pero con eso se puede hacer un buen desayuno a las 07 para jugar a las 11. Y quizás antes del partido una fruta, una barra de cereales, un café que es muy bueno para practicar los músculos. Y la cena de la noche anterior liviana pero con carbohidratos”.

Con respecto a los alimentos prohibidos para antes de competir, mencionó las comidas muy copiosas, los postres, las leguminosas como lentejas o porotos, el exceso de vegetales con fibra porque le quitan espacio a los demás nutrientes, las gaseosas, los dulces y la comida chatarra. “Todas esas cosas las trataríamos de olvidar”, indicó.

Los recursos para la nutrición en el fútbol uruguayo

“En la Mutual atiendo a jugadores de casi todos los equipos”, señaló Cornes. “Y no todos los clubes tienen los recursos o la visión de fortalecer el área de nutrición”.

Los complementos no están al alcance de todos los jugadores

“Los recursos son fundamentales para poder contratar al alguien pero también el simple hecho de tener alimentos para darle al jugador en el día a día. Es un costo importante y más si tenes formativas. Si queres tener la parte nutricional básica y apostar a formativas, es un costo bien importante. Comprar frutas para el día a día es un costo grande. Más allá de la visión de apostar a eso, hay que tener el recurso económico. En agua y fruta, se va un costo importante”, indicó.

Con respecto a los complementos nutricionales indicó que por lo general se lo compran los propios futbolistas. “También es un costo importante. En Uruguay son caros. Si a un jugador le cuesta $ 2.000 o $ 3.000 un complemento que le da para un mes, imaginate para un plantel de 30 futbolistas cuánto tiene que gastar un club. Son varios miles de pesos por mes”.