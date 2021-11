Declaraciones de Tabárez generaron malestar en el Ejecutivo de la AUF que se reúne este miércoles

El Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) mantendrá este miércoles a las 17:00 su reunión habitual y uno de los temas en la mesa será el del seleccionador Óscar Tabárez, luego de la derrota de este martes de Uruguay ante Bolivia en La Paz por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Será una reunión de rutina, como todos los miércoles, y la situación del entrenador estará entre los asuntos a tratar, entre varios puntos sobre la intensa actualidad del fútbol uruguayo.

Según supo Referí, el cargo del seleccionador no está bajo cuestionamiento como sí lo estuvo luego de los malos resultados de la anterior triple fecha de Eliminatorias de octubre (empate 0-0 ante Colombia en Montevideo y derrotas 3-0 ante Argentina y 4-1 ante Brasil, ambas de visitantes), cuando los neutrales se reunieron cara a cara con el cuerpo técnico del combinado en el Complejo Celeste.

AFP

Tabárez en La Paz

Lo que sí hay en el Ejecutivo es malestar por una nueva declaración de Tabárez en la conferencia de prensa tras el partido.

"No sé quién me puede exigir que ponga el cargo a disposición tras mi tiempo de trabajo", fue la frase que el entrenador dijo en La Paz y que causó molestias en los directivos, quienes justamente son los que evalúan su tarea.

Consultado acerca de si tras esta nueva derrota ante Bolivia, por 3-0, luego de perder ante Argentina 1-0 de local el viernes, pensaba poner su cargo a disposición, el Maestro fue contundente: "No, porque soy un profesional de esto, hice un contrato y ese tipo de decisiones se toman a otro nivel. Y si se toman, se respetarán como se hace siempre porque hay maneras de hacer las cosas. No sé quién me puede exigir eso (poner el cargo a disposición) a mí sobre todo después del tiempo de trabajo que tuve acá. No me quiero ir tirando la toalla. No quiero hablar más porque diría algo que no sería conveniente".

EFE

Tabárez y sus asistentes en La Paz

Esa fue la segunda declaración del DT que no cayó bien en los neutrales luego de su recordada frase luego de la derrota de octubre ante Argentina llamando a “cerrar los esfínteres”, la que para los directivos fue innecesaria.

La situación de Tabárez y su cuerpo técnico fue evaluada en octubre cuando su continuidad estuvo sobre la mesa luego de los malos resultados en esa triple fecha.

En ese momento el Ejecutivo decidió extenderle el crédito sin ponerle un plazo a futuro, ni condicionar su continuidad a los resultados que obtuviera en noviembre.

Lo que quería la cúpula de la AUF era que la selección tuviera otra actitud, como se pudo ver ante Argentina el pasado viernes, partido en el que si bien la celeste cayó de local, hubo otra respuesta del equipo que fue valorada positivamente por los directivos.

EFE

Tabárez en La Paz

Este martes la selección sufrió una dura derrota ante Bolivia en La Paz, un resultado que estaba dentro de lo previsto por el factor de la altura, y en los neutrales, si bien no cayó bien, la asumieron como algo que podía pasar. Pero la desafiante frase de Tabárez en conferencia no cayó nada bien.