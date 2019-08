Defensor recibe a Peñarol con ilusión y busca quedar arriba en el Intermedio

Defensor Sporting sigue complicado. La tabla anual del Campeonato Uruguayo ubica a los violetas en el fondo solo con cuatro equipos por debajo. Todo es producto de un muy mal torneo Apertura que intentan olvidar, pero también es cierto que en el Intermedio la actuación fue irregular: le ganaron a Nacional, empataron con Juventud y perdieron con River Plate.

Pese a este panorama negativo en Defensor hay un dato que tienen presente: de ganarle este domingo a Peñarol lo alcanzarán en la tabla de posiciones del Intermedio y, por lo tanto, la posibilidad de ser campeones depende de ellos. Los violetas tienen en cuenta que si esto sucede se clasificarán a una copa internacional, y ese el objetivo de la temporada.

Defensor hace más de dos años que no le puede ganar a Peñarol y ahora lo vuelve a recibir a los carboneros en el Franzini, el mismo estadio donde jugaron en febrero su último enfrentamiento que ganaron los aurinegros con gol de Gastón Rodríguez pasado la hora. Luego de dos semanas sin fútbol oficial, los violetas enfrentan al equipo con “el mejor plantel de nuestro fútbol”, como lo definió Hernán Menosse, el zaguero que se sumó en junio al club.

El rival con el mejor plantel

Peñarol quedó eliminado de la Copa Sudamericana el pasado 30 de julio y para Menosse lo ideal hubiera sido enfrentarlos enseguida para aprovechar ese mal momento aurinegro. “Lo queríamos agarrar el fin de semana pasado por las horas de viaje, por haber quedado eliminado”, dijo el zaguero a Referí.

Defensor tendrá que hacer un partido inteligente, considera Menosse, por el buen plantel que tendrá enfrente. Peñarol “tiene al que quiere y si están ahí es por algo. Ellos tienen algunas bajas, pero tienen dos planteles y cualquiera puede jugar”, dijo.

Diego López, el técnico aurinegro, tiene seis bajas para el partido: Gastón Rodríguez y Guzmán Pereira, lesionados, Jesús Trindade, suspendido por acumular cinco amarillas, Cristian “Cebolla” Rodríguez, quien realiza trabajos diferenciados, y Brian Rodríguez, que se fue al fútbol de Estados Unidos.

“Va a ser más complicado para nosotros. Trataremos de estar bien parados, buscar nuestro momento que seguro lo vamos a tener”, comentó el zaguero sobre el partido. También destacó que Defensor tiene un plantel joven con futbolistas que desean jugar el partido.

Uno de esos jóvenes es Nicolás González, que en enero llegó al club desde Cerro. “Sabemos que tenemos (equipo) para ganarle. Tenemos unos volantes por afuera que son muy rápidos y ofensivos, y tenemos experiencia en la defensa”, dijo a Referí el delantero de 22 años.

De más a menos

Defensor se estrenó en el Intermedio con una victoria 2 a 1 ante Nacional en el Gran Parque Central. Nicolás González y Martín Rabuñal anotaron los goles de equipo de Ignacio Risso. El conjunto de Punta Carretas tuvo ese día una destacada actuación de su golero, Sebastián Fuentes.

“Viendo el resumen del partido nos quedamos con la imagen de que Nacional nos borró a pelotazos y que nuestro golero fue figura, pero en juego la posesión fue para nosotros. Tuvimos mucha tenencia que al fin y al cabo influye. Hicimos un partido inteligente”, comentó Menosse sobre ese partido.

En la segunda fecha, Mariano Pavone, el delantero argentino que llegó para esta temporada, salvó a los violetas de la derrota ante Juventud. El ex Estudiantes de La Plata anotó el empate cinco minutos pasada la hora.

“Fue un partido muy raro. Tuvimos muchas ocasiones de gol y no pudimos meterlas. Sufrimos. No fue el partido que esperábamos porque veníamos de uno bueno contra Nacional. Tenemos jugadores jóvenes y eso en lo anímico baja un poco”, reconoció Menosse.

AFP

Pavone volvió a anotar en el tercer partido del Intermedio ante River Plate en el Parque Saroldi. El argentino abrió el partido con su gol, pero el equipo dirigido por Jorge Fossati lo dio vuelta.

“Veníamos haciendo un buen partido, teníamos muchas situaciones de gol, muchas chances de poder convertir y no pudimos cerrar el partido pronto. En pelotas quietas sufrimos un poco. Dos distracciones nuestras, dos balones parados y dos goles. Eso fue lo que propuso River. Nosotros tuvimos el control del partido”, recordó Menosse.

La vuelta al fútbol uruguayo

A Hernán Menosse le costó volver a jugar en Uruguay principalmente por el estado de las canchas, aunque sabe que se tiene que acostumbrar rápido. “Del Franzini no tengo nada para decir, pero el Saroldi no estaba en las mejores condiciones. Sé que me voy a encontrar con algún campo diferente, pero hay que acostumbrarse rápido. Hay que adaptarse y jugarlo de la mejor manera”, dijo.

Menosse vino de jugar en el Lugo, de la segunda división de España, adonde había llegado a principio de año procedente de Belgrano de Argentina.

El zaguero destacó a Ignacio Risso como un entrenador moderno. “Tiene mucha ilusión y trabaja mucho en la semana", dijo. Al futbolista le sorprende que Defensor intenta salir jugando, la movilidad que tienen los jugadores, que utiliza los extremos abiertos y los laterales altos.

“Nos hace jugar por afuera, desbordar, tirar centros”, comentó en ese sentido Nicolás González. “Nacho (Risso) me dice que yo me tengo que quedar en el área; que los goles se hacen ahí”, agregó el delantero con respecto a los pedidos del entrenador.

Defensor ha tenido problemas de pelota quieta en este torneo y esas son las distracciones que debe corregir. "Creo que es fundamental estar atentos, estar intensos. Y eso nos ha faltado un poco. En el juego venimos mejorando. Somos un plantel joven y tenemos muchas ganas de hacer cosas importantes dentro del club", comentó Menosse.

El zaguero tiene claro el objetivo de la temporada: "Meter a Defensor en una copa internacional".