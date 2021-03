Detuvieron a responsables de burlarse del asesinato a un policía en redes sociales

Fueron detenidas las dos personas investigadas por instigar al odio al burlarse en redes sociales del asesinato del policía de 36 años ocurrido este miércoles, según informó Subrayado y confirmó El Observador.

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), se había reunido esta semana por el tema con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para ponerlo al tanto de las publicaciones. Una de las personas ahora detenidas había publicado un estado de WhatsApp en el que compartía la publicación que a su vez hizo su pareja en Facebook –el otro detenido–, con la noticia del homicidio del policía y la frase "uno menos, todo llega en esta vida, todo llega"; "hoy me tomo una Corona", decía el mensaje a continuación.

El fiscal a cargo del caso, Diego Pérez, ya estaba investigando a la mujer desde hace algunas semanas, luego de que se viralizara un video que la mostraba insultando a funcionarios policiales en la vía pública, durante un operativo en una feria de Montevideo

La mujer fue una de las vendedoras afectadas en ese procedimiento –por el cual se buscaban productos de contrabando– y en el video, filmado por uno de los policías, agredió verbalmente a los funcionarios que colaboraban en la seguridad del operativo de la comuna.

La mujer insistió en que la estaban "robando" y quería saber qué mercadería se estaban llevando. "Yo te pedí que por favor anotaras lo que me están robando, y nadie lo anotó", dijo.

Más adelante, dijo: "Yo disfruto, y eso no me lo puede sacar nadie, cuando matan a un policía". "Cada cual piensa como quiere. Hoy es mi cumpleaños, ¿y qué le digo a mi hija? ¿'No tengo para darte de comer'? ¿Eso le digo a mi hija? Por eso disfruto cuando los matan, muchacha, porque me sacan la comida", afirmó.