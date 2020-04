Diego Forlán admitió que no es cierto que no perciba su salario durante la pandemia

El director técnico de Peñarol, Diego Forlán, admitió en la mañana de este sábado a Referí que la noticia acerca de que él había renunciado a percibir su sueldo en el club mientras durara la pandemia por coronavirus, no es cierta.

Consultado al respecto dijo que la realidad fue lo que fue publicado por la web del diario catalán La Vanguardia en esta misma jornada del sábado en una nota que brindó a la agencia EFE.

Según explicó el entrenador mirasol en esa nota, mantuvo hace un mes una reunión con el vicepresidente Rodolfo Catino, quien le informó cuál sería el monto que cobraría tanto él como el resto del cuerpo técnico.

"Me dijo cómo estaba la situación y obviamente lo que íbamos a cobrar nosotros. Entonces le dije que lo importante es que mi cuerpo técnico cobre pero obviamente yo quiero cobrar. En ningún momento quería dejar de cobrar, cobraré lo que tenga que cobrar y lo que el club pueda pagar pero en ningún momento dejar de hacerlo", explicó.

También subrayó que con la única persona con la que habló de este tema fue justamente con Catino y que no entiende de dónde salió la información que publicaron todos los medios.

EFE

Forlán sostuvo que es "'de mala fe' que se haya inventado este rumor en medio de las negociaciones de los fútbolistas con la directiva que aún no han llegado a buen puerto", señala La Vanguardia.

Y añadió: ""Lo feo es el momento porque si hubiera salido hace un mes atrás, como yo he donado y he hecho otras cosas puede pasar, pero justo sale ahora. No fue de buena fe".

Justamente entre este fin de semana y el lunes se espera que haya una nueva reunión entre los dirigentes y los futbolistas para tratar de ponerse de acuerdo en algo que parece como un callejón sin salida.

Es que los directivos fijaron dos franjas para pagar los complementos por el seguro de paro, pero los jugadores no están de acuerdo y pretenden, si salen campeones del Uruguayo, percibir como premio todo el dinero que no recibirán mientras están en seguro de paro.

Lo más llamativo del tema del salario de Diego Forlán es que varios dirigentes consultados por Referí y otros medios, tenían la información acerca de la renuncia de Forlán a percibir su salario mientras durara la pandemia. Incluso el directivo Álvaro Queijo -uno de los tres integrantes de la comisión que se reúne con los futbolistas por el tema de los salarios junto a Carlos Scherschener y el propio Catino- habló públicamente de este tema en el programa Vamos que Vamos de AM 1010. "Por lo que tengo entendido, Diego ha manifestado que entendía la situación y que su preocupación era el resto del cuerpo técnico y eso nos llena de orgullo y nos parece un gesto muy importante del actual técnico".