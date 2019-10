Diego Forlán dio detalles de su despedida que será el 28 de diciembre

Diego Forlán brindó una conferencia de prensa en el Antel Arena por el llamado “El Adiós de Forlán”.

“La idea es que se juegue un partido entre la selección que jugó en Sudáfrica 2010 ante amigos míos, ex compañeros, otros deportistas, rivales que enfrenté y que son grandes amigos y otros a los que vi jugar y tengo admiración por ellos pero de otras generaciones”, dijo Forlán.

Admitió que “jugarlo en el Centenario por lo que representa el Monumento al Fútbol Mundial, es ideal para hacer este partido el 28 de diciembre”. A su vez, agregó que “Luis Suárez está confirmado. Ayer (el jueves) hablé con César Luis Menotti y me dijo que está encantado de ser el entrenador de los ‘Amigos de Diego Forlán’, también espero que puedan estar el Maestro (Tabárez), Mario (Rebollo), Celso (Otero) y el profe Herrera. El capitán de entonces, la Tota Lugano también vendrá y la mayoría de los compañeros Copa América y Sudáfrica van a estar”.

“Esta bueno hacer ese partido y traer a esos compañeros porque después de eso, nos retiramos muchos y no volvimos a estar juntos y divertirnos que es la idea”, dijo.

Sobre los extranjeros informó que habló con Laurent Blanc, Pires, Cazorla, Fernando Hierro, los hermanos Neville, y “el sí lo vamos a tener más cerca de la fecha”.

“Cumplí todo lo que me plantee en el fútbol aunque me hubiera gustado llegar a la final del Mundial con la selección. Estuvimos cerca, estaba ahí, a nada. Merecimos llegar a esa final. Trato de no ver el partido con Holanda porque me hace mal”, admitió.