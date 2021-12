Diez series memorables que dejó el 2021, el año de las mil plataformas de streaming

El streaming ya no es un extraño para nadie. Desde hace mucho tiempo está metido en el ADN del entretenimiento hogareño y, con Netflix como bandera, ha marcado el rumbo de la manera en la que los uruguayos consumen televisión. Sin embargo, el 2021 vino con novedades. Para empezar, fue el año en que Disney+, que llegó a Uruguay a mediados de noviembre de 2020, se afianzó en la cabeza y la billetera de los consumidores. Pegó fuerte y se hizo notar. Por otro lado, también fue el año en que HBO Max y su recomendadísima oferta quedó a disposición, al tiempo que Star+, la plataforma adulta de la empresa del ratón Mickey, también “se dejó caer” con todo el catálogo de la vieja Fox. A estas plataformas se suman las opciones de Paramount+ y Europa+, ambas llegadas en el correr de estos 365 días, y Cinemateca+, el servicio con el que la institución de Bartolomé Mitre buscó primero paliar la pandemia, y luego mantuvo como cuarta sala. Por último, esta semana quedó disponible CineUy, una plataforma que impulsa el cine uruguayo por streaming.

Así, la oferta en Uruguay se atomizó de manera exponencial. Hoy hay decenas de “puertos” en los que atracar cuando de buscar una serie se trata, y en ese gran banquete hay platos estrellas que destacaron por encima del resto. A continuación, una selección de 10 series que, para el equipo de Luces, marcaron el año que está terminando.

It’s a sin

(HBO Max)

It's a sin

Se mencionó en la introducción: uno de los hitos del año fue la llegada de HBO Max al territorio latinoamericano. La plataforma sucedió a HBO GO, mejoró los problemas técnicos que tenía y sumó, además, un catálogo que se expande semana a semana y que se apunta entre lo mejor que se puede encontrar hoy en streaming. Además de sus productos “bandera” –la saga de Harry Potter o las series clásicas de la cadena–, este desembarco marcó también la posibilidad de ver en Uruguay algunas series de perfiles más bajos que anteriormente no tenían distribución. Una de ellas fue la inglesa It’s a sin, que narra en cinco episodios la crisis del sida en el Reino Unido. Tan divertida como abrumadoramente trágica, esta producción original de Channel 4 sigue a un grupo de amigos gays que, en un Londres sacudido por un misterioso virus que fulmina a los miembros de la comunidad LGTB, buscan su destino, el amor y, sobre todo, la diversión desbocada. Una producción excelente que pega fuerte, que pinta la década del 80 en la capital inglesa de forma fabulosa y que deja un nudo enorme en la garganta que permanece durante días.

Mare of Easttown

(HBO Max)

Mare of Easttown

Incluso con el precedente de Mildred Pierce, nadie podría haber aventurado que después del 2021, a la hora de elegir los mejores papeles de Kate Winslet mencionaríamos una serie de televisión. Pero lo cierto es que ya no se podrá obviar a Mare Sheehan del legajo de esta genial actriz inglesa. Mare of Easttown fue un éxito enorme de HBO que se sustentó en una intrincada historia policial con tintes de “pueblo chico, infierno grande”, un montón de giros argumentales que dejaron a los espectadores al borde del asiento y, sobre todo, por la monumental interpretación que Winslet hizo de esta detective divorciada, malhumorada, maternal, peligrosa, seductora y cargada de sombras. Y que, encima, dejó frases para enmarcar, como esta: “Hacer algo genial está sobrevalorado. Porque entonces la gente espera eso de vos todo el tiempo. Lo que no saben es que, en realidad, estás tan roto como ellos”.

Okupas

(Netflix)

Okupas

Puede resultar paradójico, pero una de las series del 2021 es, en realidad, una del 2000. Después de ser durante 20 años una especie de ícono de la televisión argentina que a duras penas se podía ver en una calidad mediocre en Youtube, el primer gran éxito de Bruno Stagnaro –uno de los principales nombres del cine y la televisión de la vecina orilla– apareció en Netflix con imagen remasterizada y música nueva de la banda platense Él Mató a un Policía Motorizado. A caballo de este combo renovado, Okupas probó que es una de las mejores producciones de la historia de la televisión argentina, conquistó público nuevo, recuperó la esencia de sus geniales personajes y confirmó que la historia de estos cuatro veinteañeros desamparados pero unidos por la amistad, la miseria y el contexto puede funcionar –y emocionar– en cualquier época.

Succession

(HBO Max)

HBO

Succession

Este domingo se estrena el último episodio de la tercera temporada de una de las mejores series de los últimos años, pero no hace falta verlo para tener claro que con su regreso a la televisión Succession se volvió a meter entre las producciones más destacadas del 2021. Después de una segunda entrega arrolladora y un año y medio de pausa, las disputas internas del clan Roy se polarizaron en los bloques de Logan, el patriarca, y Kendall, el hijo retador. Con algunas de las escenas más contundentes, comentadas y sensacionales de toda la serie, esta nueva temporada sumió a los líderes de Waystar Royco en una guerra civil que dejó expuestas sus miserias, sus falencias, el extraño concepto de familia que sus miembros tienen, y que funcionará como parteaguas para lo que viene. Succession es, a esta altura, ineludible.

Get Back / McCartney 3,2,1

(Disney+ / Star+)

Get Back

Una de las series documentales del año se filmó hace más de medio siglo. Durante esas décadas, el retrato de ese proceso de grabación del disco Let it be de The Beatles estuvo marcado por la película homónima como una etapa sombría, llena de fricciones y hasta aburrida. El cineasta Peter Jackson tomó los materiales originales con la anuencia de los dos miembros aún vivos de la banda, y las viudas de los otros dos, y desarrolló una extensa miniserie –son tres capítulos, pero superan las dos horas cada uno– que uno nunca quiere que termine. Las imágenes remozadas ilustran de forma más completa, divertida y genuina el proceso creativo del cuarteto de Liverpool, con sus momentos de diversión, sus peleas y sus preocupaciones. Y retrata el momento en el que el rayo cae y la inspiración hace que los clásicos nazcan ante nuestros ojos. En ese sentido, un buen complemento a este redescubrimiento de la etapa del Let it be es la serie McCartney 3,2,1, en la que el exbeatle repasa su carrera y desglosa sus canciones más célebres junto al productor musical Rick Rubin, que se para desde el lugar del fanático y del experto en sonido para viajar al corazón de las obras de la mano de su autor, en un entrañable repaso por la vida de un ícono de la música pop.

The White Lotus

(HBO Max)

The White Lotus

Una semana de vacaciones en un resort all inclusive de Hawái. ¿Qué puede salir mal? La serie se presenta como un enigma en el que hay que descubrir al asesino escondido en el exclusivo hotel de una isla tropical, pero rápidamente se transforma en un espiral de desesperación y relaciones de clase. Mike White, su guionista y director, creó una sátira social en torno a las dinámicas de poder de los adinerados y los medios por los que pretenden mantener sus privilegios para “ganar el juego de la vida”. Reservar una habitación se convierte en el White Lotus en una transacción comercial que puede comprar lo que define como un “kabuki tropical”, un juego de máscaras donde todos son prescindibles menos los huéspedes y sus tarjetas de crédito. Los personajes, con todos sus matices, son los responsables de hacer que el espectador se quede hasta el último momento en una ilusión que se ubica en el paraíso, pero no puede ser más terrenal.

Metro de Montevideo

(TNU, TV Ciudad, Youtube)

Metro de Montevideo

Las series uruguayas aparecen en cuentagotas, pero afortunadamente en los últimos años llegaron a la pantalla varios proyectos valiosos que rescatar. Ambientada en una versión absurda de un Montevideo que desde hace 25 años cuenta con un sistema de metro, esta sitcom, planteada como un falso documental institucional encargado por la empresa que gestiona el sistema, desarrolló a lo largo de sus 16 episodios una historia divertida llena de personajes hilarantes, situaciones disparatadas y un mundo con una estética tan decadente como creíble. Aunque ya de por si imaginarse a Montevideo con trenes recorriendo sus principales avenidas vale la pena, lo mejor de esta ficción es ver los vicios uruguayos y los del mundo empresarial llevados al extremo para dar como frutos a problemas absurdos y a respuestas aún más delirantes.

Loki

(Disney+)

Loki

Postergado por la pandemia, este año se dio finalmente el desembarco del imperio Marvel al streaming. Aunque ya hubo una experiencia en Netflix, esta vez las series contaron con mayor presupuesto, una conexión genuina con lo que sucede en las películas –algo que las series de Netflix nunca tuvieron– y la presencia de los actores de esos filmes, que tienen en estas producciones la posibilidad de jugar con más terreno que en la pantalla grande. Si bien hubo otras series memorables, como Wandavision, la más destacada del combo Marvel fue Loki, que a lomos del carisma del actor británico Tom Hiddleston, convirtió al villano en el adorable protagonista de una aventura a través del tiempo y el espacio. La química entre Hiddleston y su compañera Sophia Di Martino, el tono estrafalario y retrofuturista del mundo de la serie, un rol secundario memorable de Owen Wilson y la mezcla justa de diversión, conflicto y acción, la convirtieron en uno de los mejores divertimentos del año, y uno que –para los que vienen siguiendo de cerca la narrativa interconectada de Marvel– será clave en lo que pase en todas las pantallas donde dominan los enmascarados.

Secretos de un matrimonio

(HBO Max)

Secretos de un matrimonio

¿Cuándo muere el amor? Esta miniserie de cinco capítulos creada por Hagai Levi es un relato sincero y profundo de una pareja que deja de amarse. Así, sencillamente, como sucede en la mayoría de las relaciones románticas, el amor desaparece y el espacio que ocupaba se empieza a llenar de cotidianeidad. La producción de Levi, protagonizada por Oscar Isaac y Jessica Chastain, es una versión contemporánea y emocionalmente destructora del clásico de Ingmar Bergman de 1973. ¿En qué momento ya no hay vuelta atrás? Queda a criterio del espectador. Cada capítulo revisita el amor, la pasión, el odio, la monogamia, el divorcio, la infidelidad, los roles de la maternidad y paternidad; desde una perspectiva actual y cercana. Secretos de un matrimonio es una reflexión sobre los vínculos contemporáneos, los cierres y los intentos de juntar los pedazos de una relación, para poder construir algo nuevo. La ficción construye sus cimientos en una historia infalible e interpretaciones crudas y poderosas, con el protagonismo de los silencios de un vacío repleto de pensamientos.