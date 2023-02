Dirigente de Santos de Brasil tiró una bomba sobre el delantero uruguayo Edinson Cavani

Durante una reunión de dirigentes de Santos celebrada el lunes, el vicepresidente del club brasileño, José Carlos de Oliveira, fue consultado sobre la posibilidad de contratar al uruguayo Edinson Cavani para cuando termine su vinculación con Valencia.

El vicepresidente insinuó que Santos todavía estaba tratando de fichar a Cavani, pero i nterrogado nuevamente, ante la sorpresa de los presentes en la reunión, De Oliveira se explicó.

EFE Cavani en el último partido de Valencia contra Girona

" Lo que hicimos fue llamar a Cavani y preguntarle: “¿tienes posibilidad de venir aquí?”. Esto se hizo con Cavani. Ahora decir que fichamos a Cavani no es nada de eso. Lo que dije no es que vamos a contratar a Cavani. Le hicimos una propuesta para que viniera. Ahora, los medios lo tomarán como quieran. Le hicimos una propuesta a él y a otros que no funcionó", dijo el dirigente según informó GloboEsporte.

El problema es que la situación no es sencilla, ya que Cavani tiene un año y medio más de contrato con el equipo español, con el que jugó 16 partidos y marcó siete goles.