Duelo de uruguayos en Real Madrid-Getafe, el destacado del día

Real Madrid, primero en La Liga de España, recibe este jueves al quinto y candidato a la Europa League, Getafe, este jueves en la 33ª jornada, con la esperanza de colocarse con cuatro puntos de ventaja sobre su rival FC Barcelona.

"Aún no hemos ganado nada", declaró el entrenador francés del líder Real Madrid Zinedine Zidane este miércoles en rueda de prensa. "Quedan seis partidos, 18 puntos. Matemáticamente, hasta que seamos campeones, no puedes decir nada. Estamos bien, pero hay que seguir. Los rivales van a hacer todo lo posible para ganar esta liga. Nada de confianza, nada de decir que esto se acabó. Para nada", afirmó el francés.

En los merengues se espera la presencia de Federico Valverde, quien ha sido pieza clave en el equipo desde la vuelta del fútbol tras a pandemia por coronavirus.

EFE/Kiko Huesca

En tanto, en Getafe hay varios uruguayos que irán por su sueño europeo: Mauro Arambarri, Damián Suárez, Mathías Olivera y Erick Cabaco.

"Además, he vivido como jugador esta situación. Y yo hablo también de una cosa que he vivido, de una experiencia. Y los jugadores saben muy bien que aún no hemos ganado nada", añadió Zidane.

También este jueves, Espanyol, de Leandro Cabrera, visitará a Real Sociedad, y Eibar, de Sebastián Cristóforo, será local ante Osasuna.

Partidos de este jueves en La Liga de España, horarios y TV:

14:30 Real Sociedad - Espanyol / DirecTV Sports

14:30 Eibar - Osasuna / FOX Sports

17:00 Real Madrid - Getafe / DirecTV Sports

Destacados en Italia e Inglaterra

También este jueves habrá fútbol en Italia e Inglaterra.

Por la Serie A se destaca el partido entre Atalanta y Nápoli, mientras que por la Premier League, Manchester City recibirá al ya campeón Liverpool.

Partidos de este jueves en la Serie A de Italia, horarios y TV:

14:30 Atalanta - Nápoli / ESPN

16:45 Roma - Udinese / ESPN

Partidos de este jueves en la Premier League de Inglaterra, horarios y TV:

14:00 Sheffield United - Tottenham / ESPN 2

16:15 Manchester City - Liverpool / ESPN 2