Ecuador: un equipo con posesión que deja espacio a sus espaldas

Ecuador llega a la última cita de la actual triple fecha de las Eliminatorias igual que Uruguay; con un partido ganado y uno empatado. En la primera de estas fechas le ganó a Paraguay de local con dos goles en los últimos 10 minutos (88' y 95') y empató a cero contra Chile en el segundo encuentro que también se jugó en Quito.

La formación

Ecuador jugó ante Paraguay con un sistema táctico de 1-3-4-3 y ante Chile lo hizo con un 1-4-3-3. En el primer partido no tuvo mucho éxito ya que Paraguay defendió en bloque bajo y agregar un defensa a la línea defensiva quitó un jugador de ataque para encontrar mejores espacios.

Lo mejor de la selección ecuatoriana se vio en el momento que cambió a 1-4-2-3-1 con Mena y Castillo desbordando por derecha y con una mejor distribución del espacio en ataque gracias a la entrada de Gonzalo Plata. Fue con este esquema que convirtieron los dos goles.

La posesión

En el último encuentro Ecuador le ganó el duelo de la posesión a Chile, otra selección que juega desde la tenencia de pelota y planifica el partido desde la misma, 54% a 46%. Como equipo, los ecuatorianos han completado el 83% de los pases que han intentado en estas Eliminatorias. Por lo tanto, en el partido de este jueves es muy probable que se vea constantemente al equipo tricolor con la pelota en sus pies.

Debido a que Ecuador juega con la posesión e intenta plantarse en campo rival para luego definir las jugadas, una de la maneras en que Uruguay puede generar peligro es en las transiciones rápidas de contraataque, especialmente si se juega con tres delanteros, ya que quedarían mano a mano ante la línea de tres ecuatoriana.

En las Eliminatorias Ecuador ha convertido, en promedio, dos goles por partido y concedió 1,3 goles por encuentro. La mayoría de los goles de Ecuador fueron desde adentro del área (14/16), y solo uno de ellos no fue a través de una asistencia de un compañero.

De estos datos se puede indicar que el equipo de Alfaro busca asociar a sus jugadores desde el inicio de la cancha hasta el final para llegar en bloque y definir dentro del área.

Una estrategia que ha utilizado Uruguay en el pasado es defender desde el repliegue para que el equipo poseedor tenga más problemas para encontrar los espacios, un argumento defensivo que se ajusta a las habilidades de los zagueros uruguayos.

La estrella

En el partido del domingo también entró la joven estrella de Ecuador que no había estado ante Paraguay. El volante central Moisés Caicedo, quien juega en Brighton y fue cedido por su club para sumarse a la triple fecha le aporta circulación y movilidad al centro de la cancha así como efectividad en el marcador.

Carl De Souza / Pool / AFP

Moises Caicedo fue fichado por el Brighton de Inglaterra luego de un gran inicio en Independiente del Valle

En las Eliminatorias Caicedo lleva 6 partidos jugados con un gol marcado y tres asistencias dadas. En lo que más se destaca y ayuda en esta selección ecuatoriano es su trabajo con la pelota.

Cuando juega en su propio campo, el porcentaje de éxito de los pases de Caicedo son de un 93%, mientras que en campo contrario se mantienen en un 84%. En conclusión si Uruguay quiere cerrarle los circuitos a Ecuador y no permitirle jugar será necesario que la pelota no le llegue a este jugador ya que una vez que la tiene, no la pierde.

Otro jugador fundamental para el juego de Ecuador es Byron Castillo, el volante de Barcelona de Guayaquil tiene características similares a las de Brian Rodríguez. Juega por la banda, es rápido, encarador y con mucha técnica de regate. En los últimos dos partidos ambos tuvieron la misma cantidad de regates exitosos. En el partido de Ecuador contra Paraguay, Castillo eludió a sus rivales exitosamente cinco veces, que es la misma cantidad de veces que lo hizo Rodríguez en el partido ante Bolivia.

AFP

Byron Castillo disputando una pelota con Giorgian de Arrascaeta

En el caso del ecuatoriano, en el partido contra Chile, el entrenador decidió ubicarlo en el banco de suplentes ya que se encontraba fatigado y se prefirió guardarlo para el partido ante Uruguay donde seguramente será titular.