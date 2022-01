Selección > ELIMINATORIAS

Edinson Cavani en su arribo a Uruguay: "Hay que volver a sumar de a tres, eso no se negocia"

Edinson Cavani arribó este domingo a Montevideo para sumarse al combinado de Alonso y dijo que "hay que volver a sumar de a tres, eso no se negocia" y recordó: "Tuve momentos en los que no me sentí tan protegido en la selección"