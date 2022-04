Edinson Cavani, entre el suplicio de las lesiones, el interés de un grande y el Mundial de Qatar 2022

Edinson Cavani juega muy poco y cuando lo hace, se lesiona. El estado físico del delantero del Manchester United genera preocupación en la selección uruguaya a siete meses del Mundial de Catar, situación que se agrava porque el 30 de junio termina su contrato con el equipo inglés y aún no se ha desvelado cuál será su futuro. El diario británico The Sun anunció que Cavani es el plan B de Real Madrid, si no llega el alemán Erling Haaland.

Desde el 12 de febrero de 2022, Cavani solo jugó 10 minutos en Manchester el 12 de marzo frente a Tottenham, 24 minutos con la selección frente a Perú el 24 de marzo y 23 minutos frente a Chile el 29 de marzo. En total sumó apenas 52 minutos en más de dos meses. Frente a Chile ingresó como titular y sufrió una lesión, por lo que tuvo que abandonar el campo de juego. Desde entonces no volvió a jugar en su equipo, que este martes enfrentó a Liverpool por la liga inglesa. En la actual temporada 2021/2022, Cavani suma 613 minutos en la Premier League, distribuidos en 12 partidos. Entre el 6 de noviembre y el 11 de diciembre pasado permaneció inactivo y se perdió seis partidos. Marcelo Hernández / Pool / AFP Cavani abandona el campo con la sanidad de la selección Una lesión en la ingle y distintas lesiones musculares, lo fueron dejando afuera de los partidos importantes. En las Eliminatorias a Catar estuvo presente en 9 partidos, de 18 que jugó Uruguay entre octubre 2020 y marzo 2022. Faltó a las dos primeras fechas, en octubre de 2020, porque desde marzo de ese año estaba sin club tras terminar con el París Saint Germain. Regresó en noviembre contra Colombia y Brasil, y resultó expulsado frente a los norteños, por lo que no pudo jugar contra Paraguay y Venezuela. En junio de 2021 concurrió a la Copa América y fue titular en los cinco partidos de Uruguay, pero no fue convocado en setiembre cuando retornaron las Eliminatorias. En ese caso, entre la AUF y el técnico Óscar Tabárez resolvieron no convocarlo para enfrentar a Perú, Bolivia y Ecuador porque debido a las restricciones impuestas por el gobierno inglés por el covid, si viajaba a jugar con Uruguay se iba a perder muchos días de cuarentena. En octubre participó de la triple fecha contra Colombia, Argentina y Brasil, pero faltó en noviembre por una lesión. En enero de 2022 estuvo presente frente a Paraguay y Venezuela, y también lo hizo en marzo contra Perú y Chile. En ese último encuentro se lesionó. El apuro de Cristiano Las lesiones no le han permitido al salteño tener continuidad desde el Mundial de Rusia. El 30 de junio de 2018 salió a los 74 minutos del partido contra Portugal por los octavos de final y no pudo jugar frente a Francia por los cuartos de final. Durante aquel encuentro contra los portugueses sufrió una lesión en la pantorrilla y es recordado porque Cristiano Ronaldo -hoy su compañero en el Manchester United- lo acompañó durante su salida de la cancha, más para apurarlo porque Uruguay estaba ganando -con dos goles de Cavani- que para ayudarlo. AFP Cristiano acompaña a Cavani a salir del campo Volvió a jugar en el PSG el 25 de agosto de 2018; ingresó 12 minutos frente a Angers. De todas formas, la caída física más notoria en el delantero de 35 años comenzó después de la Copa América de 2019 que se disputó en junio en Brasil. En agosto sufrió una lesión en el psoas jugando en Francia y en setiembre y octubre de ese año no fue convocado para los amistosos contra Costa Rica, Estados Unidos y Perú. En el PSG solo jugó 22 partidos en la temporada 2019/2020, de los que solo en 12 fue titular, cuando su promedio en los últimos años era de 34 partidos. El 11 de marzo de 2020 jugó el último partido con el PSG frente a Borussia Dortmund por la Champions. En junio no renovó con el club francés y viajó a Salto, donde permaneció varios meses entrenando solo y analizando propuestas para continuar su carrera. En esa época el fútbol se había paralizado en todo el mundo debido a la pandemia de covid-19. De PSG se fue con 200 goles Entre tanas posibilidades que barajó, Cavani llegó a un acuerdo con el Manchester United y debutó el 24 de octubre de 2020 frente al Chelsea. Después de siete meses el Matador volvió a jugar al fútbol. Un parate demasiado largo para un futbolista de élite, mayor de 30 años. En esa primera temporada jugó 20 partidos en la Premier y marcó 8 goles, números que le alcanzaron para renovar un año más. Si embargo este año ni él ni el club tienen una buena participación, por lo que su ciclo en los Diablos Rojos se está terminando y debe tomar una decisión, que también repercutirá en la selección.