El adiós de tres símbolos de Peñarol y del vestuario: el Cebolla Rodríguez, Estoyanoff y Marcel Novick

“Si hay alguien que tiene que hablar con el Cebolla, es el presidente (Jorge Barrera). Acá no se trata de un jugador más. Es el capitán. Entendimos que estuvo mal al insultar y hacerle gestos a los hinchas de la Tribuna Damiani y por eso, se tomó esa decisión”, explicó a Referí el entonces dirigente y hoy presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, luego de que el capitán, Cristian “Cebolla” Rodríguez festejara un gol de penal insultando a los hinchas que se encontraban en la Tribuna Damiani del Estadio Campeón del Siglo.

De eso pasó un año. El diálogo se produjo el 13 de marzo de 2020.

La respuesta del capitán no demoró y escribió sus disculpas en Instagram: “Si alguien malinterpretó mis gestos, pido disculpas”, escribió.

El mensaje del Cebolla Rodríguez tras uno de sus festejos polémicos

No se trataba de un jugador más. Era el capitán y principal referente de un grupo en el que hay otros como Walter Gargano, Marcel Novick, Fabián Estoyanoff y Kevin Dawson.

Un año después, terminado el contrato este lunes a la hora 21.15 en el Campeón del Siglo ante Fénix en la última fecha del Torneo Clausura, Peñarol le dirá adiós a uno de sus futbolistas emblemas.

El Cebolla Rodríguez no jugará más en el club, algo que también sucederá con otros referentes como Estoyanoff y Novick, como informó Referí.

De esta manera comienza la depuración del plantel y la disminución del presupuesto que había dicho Ruglio que haría a partir de abril tratando de bajar US$ 3.000.000 por año.

Cuando firmó Diego Forlán como flamante técnico, dijo que el Cebolla era "el emblema, el motor de Peñarol”.

Sin embargo, cuando volvió de la licencia el 6 de enero del año pasado, cuando comenzaron a entrenar, lo hizo aparte. Las lesiones le jugaron una mala pasada.

Lo trajeron nuevamente a Peñarol tras 12 años en el fútbol del exterior para armar una revolución y lo consiguió. No solo obtuvo el Campeonato Uruguayo 2017, sino que fue el mejor jugador del torneo, elegido en la encuesta de Fútbolx100 de El Observador.

Diego Vila

En 2017 ganó la encuesta Fútbolx100 y recibió a Referí en Juan Lacaze

Su primer partido en el regreso se dio el 11 de febrero de 2017 en un 0-0 contra Liverpool en Belvedere. Ya pasaron cuatro temporadas.

De la mano del Cebolla Rodríguez, Peñarol consiguió el bicampeonato uruguayo en 2017 y también en 2018. Con un gol suyo al final del partido ante Defensor Sporting, los aurinegros consiguieron la Tabla Anual que los llevó de la mano a la consecución del Uruguayo.

Luego de las mieles de los triunfos -no le fue bien en lo internacional, como sucede con Peñarol desde 2011- llegaron las ausencias por lesión y las consabidas críticas.

Cuando muchos de los hinchas lo veían fuera de forma, una fuente del club reveló a Referí que estaba “en su peso". "Normalmente, se encuentra 1,7 kg por encima de su masa habitual que se entiende como normal. Muchos piensan que es gordo, pero tiene una masa muscular superior a la normal. Lo normal en un futbolista profesional es 48 o 50% del peso total y él tiene 53%, a lo que también le suma masa ósea. La antropometría que busca los niveles grasos le ha dado bien. Acá en Uruguay se hace en seis pliegues y en el mundo en 12”.

Tras varios desgarros en Independiente, el club anterior a su llegada en Peñarol, durante el primer Apertura 2017 no sufrió lesión alguna.

Su principal lesión la arrastra desde hace mucho tiempo y por más que a veces se recupera, la zona siempre le duele. Es que la misma se produce en el sóleo, ese músculo que une el tendón de Aquiles con los gemelos, un lugar muy complicado de las piernas para poder lograr una recuperación óptima.

Aquellas mieles de 2017 y 2018, quedaron atrás cuando comenzó el calvario de un 2019 para el olvido en todo sentido, no solo en lo personal, sino en lo grupal cuando Peñarol tenía prácticamente abrochado el tricampeonato uruguayo y lo perdió en las últimas fechas, dejando que Nacional, el eterno rival, lo consiguiera.

En ese año, comenzaron las lesiones importantes de Cristian Rodríguez. Primero, se desgarró en mayo de 2019 ante Deportivo Cali por la Copa Sudamericana. Eso llevó a que no pudiera hacer la pretemporada en Estados Unidos de la mejor manera ya que había estado sin actividad un mes y medio.

Sobre el final de la temporada en que Peñarol se jugaba el tricampeonato, se perdió el choque trascendente ante Progreso en el Paladino (0-0), tampoco en la victoria en la hora contra Cerro Largo, ni en el clásico que definió el campeón del Clausura pasado.

En total fueron 20 partidos que se perdió por lesiones durante ese lapso.

Ya con Forlán como técnico y previo al debut del actual Uruguayo 2020 ante Cerro que se dio el año pasado, escribió un mensaje en Instagram sin destinatario.

Leonardo Carreño

Cristian Rodríguez ha sido un símbolo del club aurinegro

“Aún me quedan muchísimas ganas e ilusión. Sé que muchos perdieron la fe en mí, el cariño y el respeto. Y más allá de todo, nadie me va a robar mi sueño. Los que me conocen saben quién soy. Que sea contra todos no me importa; siempre carbonero”, escribió.

Aquel día del debut -que era el debut de Forlán como técnico del club- Peñarol ganó en la hora con un gol de Jesús Trindade, y el capitán tampoco jugó porque no se encontraba en la mejor manera física ni futbolística.

En su retorno a Peñarol, el Cebolla llegó a pedir la contratación de jugadores como Carlos Bueno, la recontratación de Lucas Viatri, y la de Maximiliano Pereira.

Tras ser eliminado de la Libertadores 2018, habló de una realidad que duele aún hoy a los propios directivos del club, pero lo hizo en una conferencia de prensa y no en la interna: “Tenemos una cancha y media, y fuimos campeones”, dijo refiriéndose a la poca infraestructura de Los Aromos.

En esa misma conferencia, pidió que sacaran a hinchas de la lista negra y que los dirigentes pusieran precios más baratos para los partidos.

"Que mejoren al club, las cosas internas entre los dirigentes, que ayuden a la gente porque los que cometieron errores ya pagaron y Peñarol es pueblo y no se le puede vender una entrada muy cara porque la familia quiere venir al estadio y no puede venir toda la familia. Sería bueno que el dirigente lo piense, porque este club siempre fue pueblo y todos juntos lo sacamos adelante", expresó en aquel momento.

Tuvo determinadas atenciones con hinchas que concurrían a la Tribuna Cataldi, quienes en su momento, también tenían vía libre en Los Aromos.

Un mes antes de eso y cuando faltaban ocho meses para que se le terminara el contrato, la abogada de Cristian Rodríguez presentó un escrito al club pidiendo la extensión del mismo.

En setiembre de 2019, tras perder el clásico del Intermedio 3-0, rompió un vidrio del vestuario con su mano y debieron intervenirlo.

Inés Guimaraens

Uno de los últimos compromisos del Cebolla Rodríguez en Peñarol: ante Rentistas en el Complejo

En la reunión del consejo directivo de junio del año pasado, uno de los voceros dijo que Cristian Rodríguez había vuelto de los entrenamientos en plena pandemia mundial por coronavirus, “con cinco kilos de sobrepeso”.

Al otro día salió en una emisora a desmentirlo: “Invito a quien tiró la noticia a que venga a Los Aromos y me pese”.

Hoy, entre los jugadores, el Cebolla es el principal acreedor del club con el que llegó a un acuerdo para cobrar en cuatro años la deuda que tiene la institución con él: US$ 1.100.000, dijo una fuente a Referí.

La decisión de la dirección deportiva a cargo de Pablo Bengoechea está tomada y Cristian Rodríguez dejará de ser jugador de Peñarol luego del partido de este lunes.

En noviembre del año pasado, el jugador de 35 años, dijo en Sport 890 que quería quedarse seis meses más -una vez que terminara su contrato- “a rendimiento”.

El caso de Novick

Marcel Novick llegó en 2012 a Peñarol procedente de Rampla Juniors.

De perfil muy bajo, son muy pocas las veces que habla con la prensa, aunque sí se lo considera un líder en el vestuario y por algo, es de los principales referentes.

Fue, junto al Cebolla, Walter Gargano, Kevin Dawson y Fabricio Formiliano, quien llegó a un acuerdo en mayo pasado con los dirigentes para el pago atrasado de las deudas contraídas y para lograr que se pagaran los complementos que el club había quitado por la llegada del covid-19 luego de que fueran enviados a seguro de paro.

Lo que más se recuerda de su pasaje por Peñarol, es el gol que logró cuando terminaba el partido clásico por el Clausura 2016 que le dio el 2-2 al club y que determinó posteriormente que ganaran la Anual y el título del Uruguayo.

Un mes después, contra Plaza Colonia, se rompió el tendón de Aquiles de su pierna izquierda y estuvo más de seis meses sin volver a las canchas.

De allí en adelante, a Novick le fue muy difícil jugar en Peñarol y lo hizo de forma muy esporádica.

Es que hace casi un año y medio que no juega con la camiseta aurinegra. Su último encuentro fue el 11 de diciembre de 2019 cuando se perdió el clásico por la final del Clausura 2-0, en el que no pudo jugar el Cebolla Rodríguez, como se explicó más arriba.

El homenaje a Marcel Novick por los 100 partidos de la mano de Fernando Morena

Y antes de ese partido, habían pasado casi siete meses sin entrar a la cancha, ya que había jugado ante Progreso (2-2) el 26 de mayo de ese año.

Este lunes, a los 37 años, será su adiós definitivo a Peñarol luego de nueve temporadas.

El sueño que cumplió el Lolo

Fabián Estoyanoff llegó de la mano del Cr. José Pedro Damiani en 2002 y fue a firmar contrato con una remera con la foto de su abuelo estampada, debajo del traje.

“Mi abuelo fue quien me hizo hincha de Peñarol y para mí es cumplir un sueño”, dijo en aquella oportunidad.

Su buen momento en Peñarol luego de algunos títulos hizo que se fuera a jugar al exterior. Lo fichó Valencia de España, pero nunca jugó allí y fue cedido a otros clubes.

El Lolo tuvo cinco pasajes por el club mirasol

Regresó a Peñarol para jugar en la temporada 2008 y logró el Clausura, antes de emigrar otra vez.

En 2010-11, retornó con Diego Aguirre. Fue suplente en la gran mayoría de los partidos y llegó a la final de la Copa Libertadores de América que se perdió ante Santos de Neymar.

Se volvió a ir, pero en enero de 2012 firmó por su cuarto pasaje en el club logrando el título del Uruguayo 2012-13.

Después de otro pase al exterior y un breve regreso a Fénix, retornó a Peñarol en agosto de 2017 en lo que fue su quinto vínculo con el club que ama.

El año pasado estuvo más de nueve meses sin jugar y alternó muy poco hasta esta fecha.

Luego de 917 días (dos años y medio) sin convertir, volvió al gol el 7 de febrero ante Boston River y le dedicó el tanto al Morro García quien había fallecido el día anterior en Mendoza.

El Lolo, con 38 años, es quien completa la trilogía de símbolos del club que se alejará este mismo lunes luego del partido contra su exequipo, Fénix.

Así se dará este lunes 29 de marzo a la hora 21.15 en el Campeón del Siglo, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la temporada 2020, el adiós de Peñarol de tres símbolos y tres pesos pesados en el vestuario. Entre los tres, dejan muchos recuerdos. Luego, comenzará el nuevo Peñarol bajo la presidencia de Ignacio Ruglio y la dirección deportiva de Pablo Bengoechea.

LOS NÚMEROS DEL CEBOLLA EN PEÑAROL

Ganó 3 Uruguayos: 2003, 2017, 2018

Ganó 1 Supercopa Uruguaya: 2018

Ganó 1 Liguilla: 2004

Ganó 1 Torneo Clasificatorio: 2002

Ganó 3 Torneos Clausura: 2003, 2017, 2018

Ganó 1 Torneo Apertura: 2019

Es el máximo goleador de Peñarol en el Campeón del Siglo: 20 goles

Partidos jugados: 191

Goles: 48

LOS NÚMEROS DE MARCEL NOVICK EN PEÑAROL

Ganó 4 Uruguayos: 2012-13, 2015-16, 2017, 2018

Ganó 1 Supercopa Uruguaya: 2018

Ganó 3 Torneos Clausura: 2015, 2017, 2018

Ganó 3 Torneos Apertura: 2012, 2015, 2019

Partidos jugados: 127

Goles: 2

LOS NÚMEROS DE FABIÁN ESTOYANOFF EN PEÑAROL

Ganó 4 Uruguayos: 2003, 2012-13, 2017, 2018

Ganó 1 Supercopa Uruguaya: 2018

Ganó 1 Torneo Clasificatorio: 2002

Ganó 4 Torneos Clausura: 2003, 2008, 2017, 2018

Ganó 2 Torneos Apertura: 2012, 2019

Partidos: 277

Goles: 57