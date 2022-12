El equipo de estrellas que se puede formar con los que ya fueron eliminados del Mundial Qatar 2022

Terminada la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, siguen en carrera hacia el título 16 selecciones, en tanto que otras 16 ya armaron o arman las valijas para volver a casa, entre ellas, Uruguay, luego de lo que fue el gol en la hora de Corea del Sur que le dio el triunfo sobre Portugal 2-1 y llevó a que la victoria por 2-0 ante Ghana, no sirviera de nada.

En esos combinados que fueron eliminados ya de esta Copa del Mundo, jugaban figuras estelares, las que ya no podrán luchar por el cetro máximo del fútbol.

Entre ellas, se puede formar una oncena en todos los puestos para ver la magnitud de jugadores que quedaron afuera de toda posibilidad de ser campeones del mundo y que se van bastante temprano de este Mundial.

Referí eligió parar a un equipo con tres hombres en el fondo, cuatro volantes y tres delanteros.

José Manuel Vidal / Pool / AFP

Courtois se despidió con Bélgica del Mundial

Arquero: Thibaut Courtois (Bélgica)

El golero de Real Madrid se despidió muy rápido de la Copa del Mundo. Como suplente se podría poner, por ejemplo, a Manuel Neuer, de Alemania, quien se constituyó en el arquero que más partidos disputó en un Mundial, con 19.

EFE/EPA/Georgi Licovski

Kimmich, a la derecha saludando a Musiala, es otro de los grandes que se fue de la Copa

Lateral derecho: Joshua Kimmich (Alemania)

Se trata de un futbolista multifacético, ya que puede jugar como lateral derecho, central o incluso en la media cancha. Defiende a Bayern Múnich y se esperaba más de él y de la selección alemana en el Mundial Qatar 2022.

AFP

Diego Godín se despidió del Mundial, ¿y de la selección?

Zaguero central: Diego Godín (Uruguay)

El capitán de la selección celeste se transformó en esta Coipa del Mundo en el jugador que más veces vistió esa casaca con 161 encuentros.

No obstante, no estuvo en el partido decisivo ante Ghana y dejó la puerta abierta para lo que pueda ser su retirada del combinado nacional.

EFE

Antonio Rudiger en la soledad del adiós de Alemania del Mundial

Lateral izquierdo: Antonio Rudiger (Alemania)

El futbolista de Real Madrid y de la selección germana tuvo un Mundial aceptable jugando como central y a veces, hasta como lateral zurdo.

No obstante, no pudo hacer nada para que su combinado no fuera eliminado -por segunda vez consecutiva- de la Copa del Mundo.

PABLO PORCIUNCULA / AFP

Valverde se va rápido del Mundial junto a Uruguay

Volante: Federico Valverde (Uruguay)

Se esperaba muchísimo de él en este Mundial. Diego Alonso no lo colocó en la posición en la que más puede gravitar y él mismo lo sintió.

Cuando sí lo hizo y se adelantó ante Ghana, ya fue demasiado tarde. El volante de Real Madrid se vuelve muy pronto para casa.

Hirving Lozano y México hicieron las valijas para irse de Qatar

Volante: Hirving Lozano (México)

Juega como mediocampista y también como extremo. Es futbolista de Napoli de Italia y la figura de la selección mexicana.

En el grupo no les fue nada bien y terminaron terceros, por lo que hicieron muy rápidamente las valijas.

Jack Guez / AFP

Kevin De Bruyne es un jugadorazo, pero con Bélgica no llegó a octavos

Volante: Kevin De Bruyne (Bélgica)

El mejor asistidor de la Premier League defendiendo a Manchester City, es una de las grandes figuras que se despidió rápidamente de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Ni sus notables tiros libres, ni su juego vistoso, ayudaron a Bélgica a clasificar a la siguiente fase.

AFP

Christian Eriksen no puede creer que quedaron afuera ante Australia

Volante: Christian Eriksen (Dinamarca)

El flamante futbolista de Manchester United de la Premier League inglesa, jugó todos los encuentros de la fase de grupos con Dinamarca.

Sin embargo, ni él ni sus compañeros lograron el objetivo tan ansiado cuando había mucha expectativa por lo que pudiera hacer el combinado nórdico en esta Copa del Mundo.

AFP

Gareth Bale y Gales se fueron de Qatar 2022 ya en fase de grupos

Delantero: Gareth Bale (Gales)

Viene de ser campeón de la Major League Soccer (MLS) con Los Angeles FC por primera vez en la historia del club.

No obstante, él y Gales mostraron muy poco en el Mundial y se fueron muy rápido.

AFP

Romelu Lukaku no puede creer uno de los cuatro goles que marró para Bélgica ante Croacia

Delantero: Romelu Lukaku (Bélgica)

Se lesionó poco antes de comenzar a disputar el primer encuentro de Bélgica en el Mundial Qatar 2022.

No obstante, el delantero de Internazionale de Milán marró cuatro goles increíbles en su despedida de la Copa en el encuentro contra Croacia.

RAUL ARBOLEDA / AFP

Luis Súarez es otra de las estrellas que se fue pronto de Qatar 2022

Delantero: Luis Suárez (Uruguay)

El Pistolero iba por su último baile con la celeste, como él mismo lo había anunciado.

En el debut contra Corea del Sur no jugó bien, aunque tampoco le hicieron el juego que más le conviene. Mejoró mucho ante Ghana, tomando parte en los dos goles de Giorgian De Arrascaeta.

De todas formas, no alcanzó y se vuelve con todo el equipo uruguayo de la Copa del Mundo.