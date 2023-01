El karma de Nacional: los jugadores que se van libres y no dejan dinero

El Club Nacional de Football volvió a sufrir uno de los problemas que ha tenido en los últimos años: el de los futbolistas que se van libres y que dejan al club sin la posibilidad de hacer una transferencia que le depare ingresos de importancia.

El nuevo caso fue el de Mathías Laborda, quien finalizó su contrato con los albos el 31 de diciembre, quedó libre, y seguirá su carrera en la MLS de Estados Unidos, jugando para Vancouver Whitecaps de Canadá.

El caso Guzmán Corujo en Nacional

El primer caso que se registró en los últimos 17 meses fue el de Guzmán Corujo, en agosto 2021, cuando José Decurnex era el presidente del club, en su último año de gestión.

El viernes 27 de agosto de ese año se supo que el zaguero formado en Nacional tenía un precontrato con Charlotte FC de la MLS, lo que sorprendió a los tricolores, quienes esperaban una transferencia del jugador que le generara ingresos al club. Al martes siguiente, las partes rescindieron contrato.

El zaguero y el representante del futbolista, Ariel Krasouski, habían manifestado que la intención de ambos era dejarle dinero a los tricolores.

El empresario reveló luego que antes de que surgiera lo de Charlotte FC recibieron una oferta de Juárez de México, que le hizo un ofrecimiento solo a Corujo, sin tener en cuenta a Nacional, ya que finalizaba contrato a fin de año. Pero no aceptaron porque el futbolista quería que los albos recibieran un monto por la transferencia.

D. Battiste

Corujo y Laborda

"Le pedimos que le hicieran una oferta a Nacional y el equipo mexicano nos dijo que ofrecían US$ 500.000 por dejar ir al jugador, que quedaba libre en cuatro meses”, señaló Krasouski. “Le planteamos eso al club (Nacional) y nos pidieron US$ 700.000”, agregó. Además, Nacional quería quedarse con un "15% o 20% de la ficha del defensa", apuntó.

Tras esa reunión, Krasouski le contó a Corujo la diferencia que había y le comentó: “Déjame que le voy a pedir a los mexicanos que pongan US$ 200.000 más. No hay tanta diferencia”. Pero no hubo acuerdo.

El zaguero finalmente se fue a la MLS, en una negociación que estuvo dentro de los plazos establecidos por FIFA, que permite que los futbolistas puedan contactarse con otros clubes en los últimos seis meses de contrato. Tiempo después se conoció que Corujo resignó deudas que el club tenía con él, para dejarle algo a la institución, como era su deseo, si bien el monto fue inferior a lo que podría haber dejado una transferencia.

"Nacional nunca nos llamó para renovar contrato pese a que ya sabían que la intención del jugador era salir este año. El jugador tiene 25 años”, señaló Krasouski en aquel momento. “Es un jugador que vale mucho más de US$ 500.000, pero al estar por finalizar el contrato vale menos", sostuvo.

La salida de Gabriel Neves de Nacional a Sao Paulo

Otro caso que llamó la atención fue el de Gabriel Neves, cuyo pase a Sao Paulo de Brasil se oficializó a los pocos días de la salida de Corujo, cuando los hinchas estaban sorprendidos por la marcha del zaguero.

Staff Images / Conmebol

Gabriel Neves

El caso de Neves tuvo su efecto el año pasado, a mitad de 2022, cuando los hinchas comenzaron a hablar de un supuesto regreso del jugador al club, pensando que aún tenía vínculo, pero se enteraron que el jugador estaba desvinculado.

Eso generó reacciones en las redes que llevaron a una explicación de Nacional. "El contrato que vinculaba a las partes, vencía el 31 de diciembre de 2021 y, como es sabido, a partir del 1 de julio el jugador tenía derecho a entablar negociaciones con otros clubes, habiendo el representante y el jugador anunciado al Presidente de la Institución, que no iba a renovar el contrato vigente, quedando en consecuencia el jugador en condición de libre", dijo la nota de los tricolores.

"En ese contexto de enormes limitaciones, se procuró buscar la mejor solución posible, para evitar que el jugador terminara finalmente su vinculación contractual sin ninguna contraprestación económica para la Institución, lo que afortunadamente no sucedió", agregó el documento.

Para viabilizar la cesión deportiva del jugador a Sao Paulo, por documento otorgado el 30 de agosto de 2021, las partes resolvieron rescindir el vínculo contractual. A la vez, firmaron un acuerdo complementario por medio del cual se establecieron los resarcimientos económicos a otorgar a Nacional y las obligaciones de las partes.

"Así, se pactó que el jugador Gabriel Neves, se obligó a abonar como indemnización por la finalización del contrato, la suma de U$S 300.000", dice la nota.

De esa forma, el volante, que había sonado para River Plate de Gallardo al igual que Laborda, dejó Nacional por US$ 300.000. Además, se estableció que si se daba una transferencia de Neves en 2022 Nacional recibiría el equivalente al 20 % (veinte por ciento) bruto de dicha transferencia con un tope de U$S 700.000, lo que no ocurrió, y “si se produjere la transferencia del jugador durante el año 2023, el monto a pagar al Club Nacional de Football sería del 20 % (veinte por ciento) bruto de dicha transferencia con un tope de U$S 500.000”.

Los casos de Armando Méndez y Brian Ocampo

En enero de 2022, ya con José Fuentes como presidente del club, hubo una nueva salida, la tercera tras la de Corujo y Neves. Se trató de la del lateral Armando Méndez, quien se fue a Newell’s Old Boys de Rosario sin dejarle ingresos a Nacional.

Leonardo Carreño

Armando Méndez

Desde el club se rompieron relaciones con su representante, Matías Pittini, al entender que cortó las negociaciones que se hacían para renovar al defensor. El club tomó la misma medida que había adoptado meses antes con Krasouski por la salida de Corujo.

También en ese entonces, Nacional negociaba para extender el contrato de Brian Ocampo, una de las joyas en las que tenían esperanzas de lograr una buena transferencia y que había terminado su vínculo el 31 de diciembre de 2021

Fue una negociación que llevó varios meses y que tuvo humo blanco el 17 de enero de 2022, lo que fue un alivio para los albos que perfectamente pudieron sufrir la salida del jugador en condición de libre.

Foto: Leonardo Carreño.

Brian Ocampo

Ocampo finalmente fue transferido a Cádiz de España a mediados de 2022, en una transferencia por 1.900.000 euros. Además, Nacional es dueño del 12,5% de una futura transferencia del jugador.

Esa vez la renovación dio resultados y el club tricolor obtuvo ingresos por la transferencia, lo que fue valorado por directivos e hinchas.

Mathías Laborda el último que se fue libre de Nacional

Este 31 de diciembre llegó a su fin el contrato de Mathías Laborda y no hubo renovación. El zaguero que también hizo inferiores en Nacional como Corujo, Neves y Ocampo, se fue en condición de libre.

Leonardo Carreño

Mathías Laborda

Su representante, José Ducret, dijo que intentaron una venta para que el club tuviera ingresos, pero no se dio y destacó que “es difícil” que un club le pague a otro por un jugador que va a quedar libre.

"Desde afuera muchas veces es fácil juzgar decisiones ajenas, sin entender los contextos o por las distintas situaciones que atravesamos las personas", dijo Laborda en su carta de despedida.