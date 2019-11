El mensaje del padre de Cavani a Edin: “El fútbol no se gana con plata solamente”

El delantero uruguayo Edinson Cavani "se muere por ganar la Champions”, según manifestó su padre, Luis Cavani, en una reciente entrevista que le realizaron y en la que también contó que no cree que el atacante pueda conquistar ese título en París Saint-Germain, su actual equipo.

“En su mesa de asado tiene marcado como objetivo con el PSG ganar la Champions", señaló el padre del jugador a "Uruguayos: los otros", programa de Movistar que cuenta historias de futbolistas uruguayos.

Luis Cavani también manifestó lo que ha hablado con su hijo sobre las posibilidades de ganar la Liga de Campeones con el equipo francés.

"Siempre me dice que soy un tipo medio negativo. Le dije que iba a ganar todas las copas que hay en Francia, pero nunca una Champions. El fútbol no se gana con plata solamente", señaló en referencia al club que no tiene inconvenientes para desembolsar millones y contratar a figuras como Neymar y Kylian Mbappé.

Desde que llegó a PSG, en la temporada 2013/14, Edinson ganó cinco Ligas, cuatro Copas de Francia, siete Supercopas y cinco Copas de la Liga, pero nunca llegó a la final de la Liga de Campeones.

Este martes, el delantero de la selección uruguaya volverá a jugar por el principal torneo de clubes de la UEFA, cuando su equipo visite a Real Madrid en el Bernabéu.