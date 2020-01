El mensaje del Zorrito Suárez a los hinchas de Nacional

Los gestos y las provocaciones de Mathías Suárez contra los hinchas de Nacional habían generado bronca en los hinchas tricolores. Cada vez que el Zorrito enfrentaba a los albos se generaba un clima particular con la tribuna.

Pero, vaya paradoja del destino, el lateral llegó a un acuerdo para regresar al fútbol uruguayo para defender la camiseta de Nacional.

Suárez habló con los medios en el aeropuerto y dejó un mensaje para los hinchas tricolores. “Que se queden tranquilos, que vengo a dar todo por la camiseta. Voy a dejar todo por la camiseta y que ellos se sientan orgullosos”, expresó el jugador.

El Zorrito mantuvo duelos particulares contra Nacional, como quedó reflejado en una nota de Referí del 28 de enero.

Suárez hizo referencia a que su paso por Europa lo ayudó a madurar.

“Mucho. Este año estando en Europa sumé experiencia y por más que no haya jugado vengo con otra cabeza. Últimamente en Defensor venía cambiando, estaba evitando los líos, tratando de jugar más al fútbol, pero esa mancha igual te queda, ahora vengo a jugar al fútbol”.

L. Carreño

El defensa agregó: “Yo en cada jugada trato de ir como si fuera la última, pero estoy tratando de evitar los líos, pasar desapercibido pero dejando la vida siempre".

A la hora de hablar sobre su posición en la cancha y se puede jugar por cualquiera de las dos bandas, Suárez respondió: “Vengo a sumar desde donde me toque. Pero eso lo hablaremos con Munúa. Desde el primer momento que me dijeron del interés de Nacional no lo dudé, es una linda oportunidad de estar en un equipo grande y espero estar a la altura”.