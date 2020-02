El mercado de la hacienda gorda busca su precio de equilibrio

En un escenario de escasa oferta de ganado gordo y disparidad de valores entre las plantas, el mercado de la hacienda gorda tiende a estabilizarse. La reposición, a la vez, se mantiene estable en valores altos, lo que lleva a una relación flaco/gordo que está en máximos en dos años.

Los negocios concretados por novillos gordos van de US$ 3,50 y US$ 3,60 por kilo carcasa en cuarta balanza, pudiéndose lograr hasta US$ 3,65 en negocios puntuales por novillos especiales.

La vaca, con una mayor oferta, tiene un amplio abanico de precios, dependiendo de la calidad y peso. Los negocios se concretan entre US$ 3,15 y US$ 3,30 por kilo para los mejores ganados.

Por las mejores vaquillonas el abasto alcanza a pagar US$ 3,50 –pero hay negocios puntuales que superan esos valores–, mientras que las buenas se pagan entre US$ 3,40 y US$ 3,45 por kilo.

Las entradas a planta son de aproximadamente una semana y lo que se oferta se coloca con facilidad, aunque son muy pocos los negocios concertados.

La faena de ganados con destino a la cuota 481 le quita presión al ganado de pasto y los altos precios de la reposición hacen que el productor retenga los animales.

La faena aumentó

En la semana cerrada el 22 de febrero, la faena de vacunos subió por tercera semana consecutiva y alcanzó los 43.072 animales , consolidándose como el mayor volumen desde mediados de diciembre y un 10% arriba de los 39.188 vacunos dela semana previa.

Pero a pesar de este aumento, los productores siguen vendiendo lo menos posible y la oferta es muy escasa: en igual semana de 2019 la faena se mantenía por encima de 50.000 vacunos y el volumen faenado en lo que va del año se ubica un 30% por debajo que en el mismo período del año pasado.

Del total de la faena, 22.703 fueron novillos (53%), también el mayor registro desde mediados de diciembre de 2019. Ello mostró un salto semanal de 17% frente a los 19.478 de la semana previa. Las hembras –vacas y vaquillonas– totalizaron 19.891 cabezas, frente a las 18.921 de la semana anterior.

Las industrias se vieron golpeadas por las menores ventas de carne a China, y como consecuencia eso afectó al mercado del ganado gordo.

Luego de que en diciembre se desaceleraran las ventas de carne vacuna a China, todas las esperanzas estaban depositadas en que con los festejos del año nuevo lunar los stocks acumulados de carne se redujeran y se reactivara la demanda, pero la aparición del coronavirus lo cambió todo y golpeó el consumo de China en el mejor momento del año.

En lo que va del año, las exportaciones de carne vacuna a China cayeron 38% en volumen y 33% en facturación respecto al mismo período del año pasado: 18.079 toneladas peso embarque por un total de US$ 82 millones, según los datos de la Dirección Nacional de Aduanas. La participación de China en el total del volumen de carne vacuna exportado bajó de 64% a 50% interanual, mientras que la facturación por ventas pasó de 54% a 40%.

El precio se mantiene US$ 500 por encima que en el mismo momento del año pasado: US$ 4.534 la tonelada peso embarque, pero US$ 1.000 por debajo que el récord histórico de US$ 5.541 de diciembre del año pasado.

Brokers consultados dijeron a Blasina y Asociados que los frigoríficos que tienen a China como único mercado, cierran negocios aún con precios muy bajos. Fundamentalmente los que no tienen cuadrillas kosher operando y que no tienen una fuerte inserción en Estados Unidos.

Ataque informático dejó inactivo al mercado lanero australiano

Curiosamente, no hubo actividad en el mercado lanero en Australia esta semana, debido a un ataque informático contra los sistemas de la Australian Wool Exchange.

En el mercado local la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana publicó igualmente referencias de precios de negocios cerrados a fines de la semana pasada.

Un consignatario consultado por El Observador dijo que “van saliendo negocios”, aunque con un escenario todavía trabado.

“Se esperaba ver qué sucedía en Australia, por lo que en los últimos día no se dieron casi negocios”, apuntó.

Juan Samuelle

Engorde de vacunos en corrales en Uruguay.