El negocio de la moda se viste de franquicia

Las marcas de indumentaria uruguaya apuestan cada vez más por el modelo de franquicias como una opción para expandirse en el mercado nacional e internacional. Tanto es así que durante el primer año de la pandemia se triplicó el otorgamiento de franquicias dentro del país y durante el segundo, el franquiciante uruguayo comenzó a apostar por el exterior.

“Es un modelo comercial al que no estábamos acostumbrados en Uruguay y que, desde un tiempo a esta parte, hemos comenzado a entender”, señaló el tesorero de la Cámara Uruguaya de Franquicias (Caufran), Neber Travieso. “Actualmente, la palabra franquicia se asocia a un patrón que funciona en todo el mundo”, añadió.

Los dueños de las marcas uruguayas vieron los beneficios de este modelo y decidieron implementarlo.

En entrevista con Café & Negocios, Travieso enumeró dos motivos por los que las empresas apuestan al crecimiento a través de las franquicias.

Por un lado destacó que es una solución para los dueños que quieren crecer, pero no perder la calidad de trabajo en las nuevas sucursales. “Uno no puede estar en todos lados”, afirmó Travieso, y explicó que cuando los dueños de una empresa deciden expandir su presencia en el mercado –y no tienen la posibilidad de operar todas las sucursales–, optan por hacerlo a través del modelo de franquicias para evitar la gestión poco cuidada de algunas tiendas.

Por otro lado, mencionó un factor fundamental para las empresas: la economía. Según el tesorero de la Caufran, el régimen de franquiciado permite un crecimiento sin endeudamiento para las marcas. Es que la producción de la empresa va a llegar a muchos más puntos de venta, y el costo final va a ser menor para la firma.

Además, destacó que el modelo –al incluir la apertura de nuevos puntos de venta–, permite apostar a una economía a escala con la que se termina beneficiando toda la cadena de trabajo. “Si uno hace todo el trabajo desde cero con cada nueva tienda, le va a costar mucho más que si lo hace todo junto”, sostuvo.

Dos casos de éxito

En el rubro de la indumentaria, son muchas las marcas que apuestan por el modelo de franquicias para crecer en territorio nacional y –de forma más tímida–, son pocas las que se expanden alrededor del mundo.

The Urban Haus es una de las empresas más destacadas por su proceso de expansión a través de franquiciantes.

La decisión de crecer bajo este modelo la tomó el dueño de la marca –Fernando López– cuando la tienda ya se había convertido en un referente del mercado uruguayo: “Sentía la necesidad de ir a más”, dijo López en entrevista con Café & Negocios.

Entonces, comenzó un proceso de profesionalización –con mentoría de Endeavor– para que The Urban Haus llegara a nuevos mercados. Y, en 2017, llegó con dos sucursales a Paraguay. Dos años después comenzó el proceso para desembarcar en Bolivia, Costa Rica y Perú, pero se detuvo a consecuencia de la pandemia.

The Urban Haus tuvo un cambio de rumbo. Tras haberse negado a otorgar franquicias en el mercado nacional, López decidió lanzar las franquicias en Uruguay. Comenzó a trabajar con Svet –una consultora de franquicias–, y con algunos arreglos en el modelo que ofrecía en el mercado internacional, comenzó el desarrollo de franquicias en el interior del país. “Como la marca estaba consolidada, se abrieron siete franquicias en cuatro meses”, contó el dueño de la marca.

Actualmente, la marca tiene 14 franquicias en Europa, Estados Unidos, El Salvador, Paraguay y Uruguay. Además, tiene firmado un acuerdo para el desarrollo de nuevas sucursales en siete países de Centroamérica y está en negociaciones con Abu Dhabi, Dubái, Londres y México.

Además de esta marca, hay otras empresas uruguayas que –con un crecimiento más moderado–, también tienen éxito con el régimen de franquiciado.

Límite es una marca de indumentaria que si bien está presente en comercios multimarca de todo el país, este año abrió su primera franquicia en Salto.

El proceso para introducirse en este modelo de negocio comenzó en 2019. La marca comenzó a trabajar en el desarrollo de la franquicia con el apoyo de Svet, pero cuando llegó la pandemia y frenó el proceso. No fue hasta este año que volvió a tomar fuerza la iniciativa, y se concretó la nueva sucursal en Salto.

“Estamos muy contentos con la franquicia en Salto”, afirmó en entrevista con Café & Negocios la CEO de Límite, Jackie Devoto. “Sus ventas aumentan día a día”, añadió.

Los casos en números

Consultados por la inversión que demanda la apertura de una franquicia, los representantes de las empresas dijeron que varía según el punto de venta. Para ejemplificar, López contó que la última apertura de The Urban Haus –en Miami de 2022– demandó una inversión por encima de los US$ 500 mil. Por su parte, Devoto dijo que para la franquicia de Límite hubo que desembolsar US$ 45 mil.

Sobre la rentabilidad del régimen de franquiciado, López señaló que hay dos modelos. Por un lado, puede ser una asociación con la propia marca. Por otro lado, puede ser exclusivo y en ese caso la rentabilidad mínima anual ronda el 20% de la inversión.

La franquicia de Límite tiene una rentabilidad neta mínima del 13% sobre las ventas.

El futuro del franquiciado

Según el dueño de The Urban Haus, desarrollar el modelo de franquicias es muy exigente. “Es como un spin-off de la empresa, por lo que es fundamental primero tener una base muy sólida para que después se pueda transmitir al franquiciado”, explicó.

López dijo que en el proceso de transmitir la información a la franquicia es donde generalmente falla la expansión de la marca. Entonces –para concluir– sostuvo que The Urban Haus se planta como una marca referente para Uruguay. “Apuntamos a contagiar nuestro impulso en el modelo de franquicias para que otras marcas uruguayas sigan los mismos pasos”.

En tanto, Límite es una de las empresas que buscan un proceso similar al de la marca de López. Según Devoto, esperan consolidarse como una marca de referencia para las mujeres uruguayas con mayor presencia a nivel nacional. “Aspiramos a abrir 10 locales en tres años. Y el paso hacia afuera de las fronteras… el tiempo lo dirá”, terminó.