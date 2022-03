El precio de la carne exportada cerca de las nubes, con otro récord

El mercado ganadero tiende a consolidar una estabilidad que comenzó la semana pasada. La firmeza sigue ahí, intacta, más allá de que la suba de precio se frenó, y cruzar los US$ 5 por kilo a la carne es un poco más difícil que días atrás. La faena se mantiene a todo vapor, mientras la demanda internacional es sostenida, a pesar del velo de incertidumbre que pone el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Los valores por el ganado se mantienen en niveles históricos, pero los frigoríficos quitaron el pie del acelerador. Hay disparidad entre plantas. Las industrias que días atrás llegaron a pagar US$ 5,15 por alguna novillada especial al cierre de esta semana están ancladas en US$ 5 y con exigencias de calidad. Aparece algo más de oferta de ganados especiales, muy a cuentagotas. Hay más ganados buenos generales, que rondan los US$ 4,90. La vaca gorda especial, de carcasa bien pesada, llega a US$ 4,85, muy cerca del novillo.

Altos volúmenes de faena y un escenario externo pujante –y con buenos valores– son los principales puntales de la firmeza del mercado, coinciden operadores consultados. Las entradas van de una semana a 10 días.

No hay indicios de mayores cambios en esta tónica de mercado en la medida que la faena se sostenga, consideró Carlos de Freitas, titular del escritorio Carlos de Freitas Negocios Rurales. Abril sería el mes en que saldría algo más de oferta, estimó, pero de forma gradual y fluida.

El precio del ganado sigue muy firme.

La faena no afloja: 53.348

La actividad industrial viene superando claramente a la del arranque de 2021 y 2020. La semana pasada se faenaron 53.348 vacunos, 12% arriba que igual semana del año pasado.

La demanda externa sigue tirando. Esta semana exportadores y representantes del Poder Ejecutivo se reunieron para evaluar las consecuencias para el sector en Uruguay del bloqueo financiero a Rusia como represalia por el ataque a Ucrania. La logística y los mecanismos de pago son dos elementos centrales que generan incertidumbre en ese mercado, que no está dentro de los principales para la carne uruguaya.

Hasta ahora, no ha habido grandes repercusiones en otros destinos, como China, Europa o EEUU, dijo el gerente de Marfrig Uruguay, Marcelo Secco, en Tiempo de Cambio de radio Rural.

Nuevo récord: US$ 5.689/ton

La semana pasada se alcanzó un nuevo récord en el precio por tonelada de carne vacuna exportada, de US$ 5.689, con un componente de Cuota 481. El dato publicado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) es preliminar y puede tener un ajuste, pero aún así es un valor destacado. El promedio de la carne vacuna exportada hasta el 26 de febrero es de US$ 4.890, casi US$ 1.200 (32%) por encima del valor de hace un año.

Esta solidez del mercado internacional, la firmeza del gordo, y un cambio rotundo desde el punto de vista forrajero marcado por las lluvias, dan impulso a la producción. La reposición tiene un camino para andar, estimó De Freitas, con una relación flaco/gordo que tenderá a regularizarse. Los valores siguen es suba, y con esto, hay un movimiento en la oferta.

“Un ternero arriba de US$ 3 no parece un disparate con estos valores”, dijo.

Para la zafra de ternero espera una comercialización sin apelotonamiento de oferta.

Los lanares vienen con buena demanda, ganando algún centavo en las últimas semanas. El cordero se ubica en el eje de US$ 4 por kilo, el cordero pesado en US$ 4,24, los borregos US$ 4,21 y los capones en US$ 4,88. Hay fluidez en la comercialización.

La faena semanal fue de 31.591 ovinos, volumen destacado aunque por debajo de la semana anterior y de igual semana de 2021.

El precio de exportación en carne ovina se recuperó respecto a la semana anterior y fue de US$ 5.135 por tonelada. El promedio anual alcanza los US$ 5.203, una suba interanual de 9%.

La firmeza sigue para la carne en un mundo convulsionado.