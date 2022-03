El show de La Vela Puerca en el Centenario pasa para el 2 de abril

La polémica que generó la realización del show de La Vela Puerca en el Estadio Centenario llega a su fin con la resolución de cambiar el espectáculo de fecha. Previsto originalmente para el 19 de marzo, la presentación de la banda pasó para el 2 de abril, anunciaron desde la producción del evento, poniéndole fin a semanas de incertidumbre y acusaciones cruzadas entre la empresa productora, AM, y CAFO, la comisión administradora del estadio.

Las entradas para la nueva fecha conservan su validez, aunque para todos aquellos que no puedan concurrir en la nueva fecha, se estableció un régimen de devoluciones que estará activo hasta el próximo 18 de marzo. Para hacerlo, es necesario enviar un mail a soporte@accesoya.com.uy.

La nueva fecha había sido propuesta por CAFO hace algunas semanas, luego de que su presidente, Ricardo Lombardo, declarara públicamente que la fecha original no estaba disponible, argumentando la necesidad de preservar el terreno del Centenario de cara al partido de la selección uruguaya contra Perú por las Eliminatorias para el Mundial de este año, en el que la celeste se jugará el pase directo a la Copa del Mundo, y que se jugará el 24, además de la disputa el 16 de marzo de un partido de Copa Sudamericana, lo que complicaría las fechas de armado del escenario.

Eso disparó una polémica entre CAFO y la productora AM, que argumentó que la Comisión no tenía la potestad para asignar fechas o suspender eventos por si sola, afirmando que la fecha estaba pedida desde diciembre y que hasta febrero CAFO no había manifestado ningún inconveniente.

Finalmente se impuso la postura de CAFO, y ahora el espectáculo tiene una nueva ubicación en el calendario. La Vela, en tanto, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que aclara que la situación "trasciende a la banda" y pide disculpas por el cambio de fecha.