El silencio habla: Suárez reflexiona sobre su futuro y Nacional espera su respuesta

Luis Suárez tiene que decidir su futuro futbolístico (y también familiar) antes del Mundial de Qatar, que comienza el 21 de noviembre, y Nacional aguarda su respuesta. Los hinchas esperan el sí del Pistolero después de la movida que organizaron en redes sociales con el hashtag #SuarezaNacional y que tuvo repercusión mundial. Luego, 15.000 personas utilizaron una máscara con la cara de Suárez durante el partido contra Cerrito en el Gran Parque Central. La idea era demostrarle cariño, ilusionados con la vuelta del ídolo. Pero los días pasan, la contestación no llega y la incertidumbre crece.

La respuesta del jugador no llegará este fin de semana, según supo Referí. “Por unos días no habrá novedades”, dijo la fuente consultada cercana al futbolista. Además de la posibilidad que se abrió de volver a Nacional, el delantero que quedó libre del Atlético de Madrid analiza propuestas de clubes de Europa, entre ellas una que llegó de último momento: la de Borussia Dortmund.

El club alemán contrató al delantero del Ajax Sebastien Haller para sustituir la baja de Erling Haaland, pero el lunes se le descubrió un tumor testicular. Esto cambió los planes del Borussia, que ahora busca cubrir ese hueco y uno de los jugadores que maneja es Suárez.

Suárez en familia

Para el futbolista uruguayo de 35 años tomar una decisión en este momento, a tres meses del Mundial de Qatar, no es fácil. Necesita competir al más alto nivel y no puede fallar en la elección, que además de lo deportivo incluye el bienestar de su familia.

Suárez habló incluso con Diego Alonso, técnico de la selección uruguaya, para tener otra opinión respecto a la determinación que debe adoptar en las próximas horas.

Entre la mesura y la molestia

El jueves, mientras Nacional goleaba a Cerrito y el presidente José Fuentes cruzaba el Océano Atlántico en vuelo de Madrid a Buenos Aires tras reunirse un día antes con Suárez, la euforia en las tribunas era total.

Los hinchas observaban los goles del equipo de Pablo Repetto y escuchaban en radios y leían en cuentas de periodistas en Twitter que esa misma noche el club tenía intenciones de presentar a Suárez. Parecía que iba a ser una noche completa, pero estaba lejos de la realidad.

Leonardo Carreño La euforia de los tricolores con Suárez

Luego del encuentro el vicepresidente Alejandro Balbi puso un poco de mesura a la situación.

“Es bueno pasar un mensaje de tranquilidad, de mucha mesura, y de quedarnos con las palabras del presidente. Lo importante es que todo está igual, incambiado y esperando la respuesta del jugador tal cual lo manifestó el presidente. No hay anuncios. Entiendo el trabajo de ustedes. Lo respeto y valoro, pero hay que ser muy cautos. Entiendo que hubo algún comentario que se iba a hacer algún anuncio y eso no es así. Hay que esperar".

La situación también molestó a Fuentes, quien habló este viernes durante una escala en Buenos Aires. “Por querer dar una primicia, a veces dañan la negociación o las conversaciones”, comentó el dirigente.

En España, si bien los medios deportivos se hicieron eco de la movida que organizaron los hinchas de Nacional, entienden que la prioridad del jugador es quedarse en Europa y que si cede, es por la insistencia del club uruguayo.

La génesis de la ilusión

La ilusión de Nacional con la vuelta de Suárez surgió el jueves 7 de julio, después de las declaraciones del jugador a Referí: “Hace un mes y pico declaré que no iría en ese momento al fútbol argentino o al de Sudamérica. Pero la gente te quiere tanto, te insisten tanto de River, que te lo planteas. Y lo mismo hubiera pasado con Nacional si se interesaban, pero nunca me llamaron”, expresó.

Hasta ese momento el nombre del delantero sonaba con insistencia para River argentino. Pero el miércoles 6 de julio el equipo de Marcelo Gallardo quedó eliminado de la Copa Libertadores. Suárez cerró esa puerta y entornó la de Nacional.

Fuentes se hizo cargo del error y se comunicó por WhatsApp con el futbolista. Luego, mantuvieron una conversación telefónica. El jugador le dijo que estaba barajando la posibilidad de Nacional.

AFP

Suárez quiere prepararse bien para el Mundial

Los hinchas, motu propio, comenzaron la campaña #SuarezaNacional que inundó las redes. Publicaron videos emotivos, aparecieron fotos desconocidas de Suárez niño, vistiendo la camiseta de Nacional. Luego, cambiaron sus fotos de perfil de Twitter e Instagram por una de Suárez. El hashtag se convirtió en Tendencia durante las últimas dos semanas.

El lunes pasado por la noche, Fuentes tomó la decisión de viajar a Madrid para hablar con Suárez. Sin una cita previa, llevado solo por la intuición. El miércoles el jugador lo recibió en su caza de Pozuelo, donde vivió los últimos dos años mientras jugó en Atlético de Madrid. La familia de Suárez estaba en plena mudanza para Barcelona, donde tiene su residencia permanente.

Tras la charla, el presidente tricolor declaró con optimismo a Referí. Fuentes se confesó "más ilusionado" que cuando partió desde Montevideo, porque el futbolista "se mostró abierto a regresar y tiene el apoyo de su familia".

El presidente dijo que no hablaron de aspectos económicos, porque Suárez es consciente que Nacional no puede pagar lo mismo que recibiría en Europa, y que esto no será una traba para su regreso.

El jugador le pidió al presidente un plazo de dos o tres días para reflexionarlo y darle una respuestas. El segundo día fue el viernes, el tercero este sábado. Mientras tanto, el silencio habla.