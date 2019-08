El Tanque Silva podrá jugar mientras se dilucida su caso de dopaje

El delantero uruguayo Santiago “Tanque” Silva fue habilitado a seguir jugando mientras su caso de dopaje adverso está en estudio, informó su club, Argentinos Juniors, este jueves.

El pasado 15 de agosto se conoció que el futbolista de 38 años dio resultado adverso en un control realizado en el mes de abril, cuando jugaba para Gimnasia y Esgrima de La Plata, su anterior club.

Ese mismo día recibió una sanción provisional por la que se perdió el partido de la tercera fecha de la Superliga argentina ante Banfield y el partido de este miércoles ante San Martín de Tucumán por Copa Argentina.

#AAAJ Informamos a nuestros socios, socias, hinchas, medios partidarios y nacionales, que el jugador Santiago Silva, ha sido habilitado hasta que se resuelva su situación, quedando a disposición del Cuerpo Técnico a partir de este momento. pic.twitter.com/GfSx7Pb1zT — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) August 22, 2019

Tras conocer la suspensión, Silva habló en los medios y explicó que su control adverso por un índice de testosterona mayor al permitido se debió a un "tratamiento de fertilidad".

"Estaba tratando de buscar otro hijo y estaba con un tratamiento de fertilidad. Lo hice en enero y no había ningún problema, tenía todos los certificados. Después, hubo un problema y se elevó la hormona", expresó.

Silva, el uruguayo con más goles en la historia del fútbol argentino, dijo que el caso lo dejaba “mal parado”.

"Tengo el apoyo de mi familia y de Argentinos. Está todo muy claro, voy a empezar a rezar para que no pase nada loco. Tengo 38 años y nunca tuve un problema, jamás se me ocurrió tomar nada para mejorar mi rendimiento. Estoy tranquilo conmigo mismo, pero esto no es algo bueno", añadió tras conocer la sanción.

Este jueves, Argentinos Juniors comunicó que la suspensión al uruguayo quedaba en suspenso mientras que su caso era analizado por lo que podrá estar a la orden para el próximo partido, el lunes 26 de agosto ante Huracán en La Paternal.