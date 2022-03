En España llaman a Uruguay “paraíso fiscal” de jugadores y mencionan a Deportivo Maldonado

“Uruguay, el 'paraíso fiscal' de jugadores que dan el salto a Europa”, es el título del diario deportivo AS de Madrid, uno de los más importantes de España, donde vuelven a ser noticia los pases puentes mediante el fútbol uruguayo a través del Club Deportivo Maldonado.

Jugadores como los brasileños Alex Sandro, Willian José, Allan o los argentinos Gerónimo Rulli o Agustín Calleri han llegado al fútbol europeo a través del equipo fernandino “bajo una estrategia muy lucrativa” y sin nunca haberse puesto la camiseta de los rojiverdes, dice el diario español en su web.

Se agrega que eso se debe a una estrategia de mercado que ha encontrado un vacío legal en la normativa FIFA, que sirve para que todas las partes ganen, excepto la organización.

En ese sentido, se señala que Deportivo Maldonado funciona como un club puente para todos estos jugadores con proyección que dan el salto desde Sudamérica a Europa.

“La estrategia es simple y a la vez compleja: 'El Depor' compra un poco más caro de lo que tenía pensado el club de origen, y vende un poco más barato de lo que planeaba el club adquisidor. Tras esto, llega la pregunta: ¿Cómo es posible que todos ganen?”, señala AS.

“La respuesta a este interrogante está en la tasa de impuestos. Todos los clubes, al realizar un traspaso, deben de pagar unas tasas a los organismos, siendo diferentes dependiendo del coeficiente de la competición de cada país. Según el ranking FIFA, Uruguay se ubica en el nivel más bajo, por lo que los clubes están obligados a pagar un porcentaje de impuestos mucho menor, y ahí es donde se obtienen beneficios de esta transacción”, explicaron.

De esa forma, los administradores de Deportivo Maldonado adquieren jugadores por una suma y a la brevedad se efectúa una 'reventa' con un club con el que, se intuye, señala AS, había un preacuerdo no oficial.

O también realizan varias cesiones de un jugador a lo largo de los años, a modo de 'alquiler de futbolistas' que rentabilizan el pago tras una serie de temporadas en el fútbol europeo, como pasó por ejemplo con el paraguayo Marcelo Estigarribía, quien finalmente llegó a jugar en el Depor en la pasada temporada.

AS destaca que “realmente el club funciona como un grupo de inversión, algo vetado dentro de FIFA tras una serie de prácticas en el pasado, que el organismo intenta frenar a toda cosa”.

Pero en el caso del equipo fernandino, la FIFA no puede encontrar la forma de prohibirle esa estrategia debido a las leyes fiscales de Uruguay y a que Deportivo Maldonado se ha asesorado muy bien. “Realmente funciona como un club normal y corriente, pese a que los objetivos no sean los mismos. A fin de cuentas, Deportivo Maldonado a vistas de la FIFA, es un club que compra y vende, pero no utiliza”, indica la nota.

La FIFA sí castigó a otro equipo uruguayo, Sud América, que en 2014 recibió una multa por realizar pases puente.

El informe también da cuenta de quienes están a cargo del club, que funciona bajo la figura de una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) propiedad de un grupo empresarial con raíces en Brasil y en Reino Unido.

En el grupo aparecen personalidades como Malcom Caine, quien es parte del grupo de representación que lleva al galés de Real Madrid Gareth Bale, y Graham Shear, uno de los involucrados en el traspaso fraudulento del argentino Carlos Tévez a West Ham.

Ambos se conocen del mundo de los negocios de caballos de carreras, desde donde salieron en el año 2009 para hacerse propietarios de Deportivo Maldonado, que en ese entonces militaba en la Segunda división.