Exdirectora de calle del Mides: Martín Lema "no sabe nada de desarrollo social"

La exdirectora del programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante el último gobierno del Frente Amplio, Micaela Melgar, disparó contra la actual conducción del ministerio y en especial contra su titular, Martín Lema. "Yo lo considero tremendo diputado y un gran político. No sabe nada de desarrollo social. Va a hacer otra cosa allí. Me preocupa que no sea rodeado de personas técnicas para tomar decisiones técnicas", afirmó y agregó que está allí para hacer "carrera política" y "para blindar la imagen del presidente".

"Lo ponen ahí para que su luzca su figura y nada más. No lo acompaña ni siquiera a alguien técnico, pusieron de subsecretaria a alguien que no le va a hacer sombra", dijo Melgar este miércoles en una entrevista con radio Universal. Melgar, diputada por el sector Casa Grande del Frente Amplio, dijo que Lema "ha tomado decisiones en términos de comunicación política" pero que "no hay nada nuevo" en el marco de las políticas sociales. "Reglamentaron la ley para retirar compulsivamente personas en situación de calle, y movilizan no sé cuántos patrulleros que para la foto es muy interesante ver toda esa movilidad de gente. Pero estamos hablando que el país está pagando patrulleros y efectivos para hacer traslado de personas en situación de calle, algo que podrían hacer técnicos del Mides en una camioneta. Parece una contradicción con el cuidado del gasto porque además los resultados son malísimos", afirmó. Leé también Martín Lema: "El espíritu de perseverancia y rebeldía debe permear en todo el Mides" A su vez, señaló que las políticas que se efectúan hoy ya eran utilizadas por los anteriores gobiernos. "Ellos tomaron propuestas que ya estaban implementadas, recortaron otras y ta, porque no hay ideas al respecto desarrollo social. Tanto criticaron al Mides anterior por asistencialista, que 'le daba plata a los pichis que no querían laburar' y lo que están haciendo ahora es entregar o hacer transferencias monetarias para el acceso a la comida. Buenísimo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero eso es asistencialismo", concluyó. En otra parte de la entrevista Melgar dijo que la gestión de Pablo Bartol al frente del Ministerio tampoco generó ideas nuevas. "Hubo una apuesta a la no política. Hubo una apuesta al outsider (como Bartol) que (llegó) con cierto formato motivacional, que desde las organizaciones sociales o el voluntarismo se podían generar cambios en la vida de la gente y eso fue un rotundo fracaso", afirmó y agregó que "el Mides no hizo nada en el período de Bartol más que reducir algunos programas, pero de implementación de propuestas, nada". "Perdimos un año. En una situación como la que estamos perdimos un año de desarrollo social, porque no lograron llevar a cabo nada", disparó.