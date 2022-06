Explotó Ruglio y sacó a luz las deudas de Damiani y Barrera que, dice el presidente, está pagando en su gestión

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, enumeró las deudas de gestiones anteriores que paga actualmente su administración, en respuesta a las declaraciones realizadas por el directivo Rodolfo Catino, quien señaló que el club iba a ingresar US$ 80 millones en este período.

Catino, que llegó al actual consejo directivo aurinegro como integrante de la lista opositora que encabezó Juan Pedro Damiani, cuestionó que la actual administración dijera que no tenía dinero para hacer contrataciones, luego de la reunión de directiva de este martes con el entrenador Mauricio Larriera.

"Entendemos que Peñarol tiene que invertir, este es el gobierno que quizás va a recibir más dinero de todos los últimos gobiernos, entre ingresos por copas, merchandising, socios y venta de entradas que son US$ 15 millones al año, es decir US$ 45 millones en tres años, recibió un club con US$ 4 millones en caja, más US$ 8 millones en créditos a cobrar, más la venta de Facundo Torres US$ 7,5 millones, la del Canario Agustín Álvarez Martínez una venta de US$ 8,5 millones, más US$ 3 millones por Darwin Núñez, estamos hablando de unos US$ 80 millones. Que nos digan que no hay dinero para contratar...” dijo el pasado martes a Hora 25 que se emite por AM770.

Este miércoles, en su oficina y con un bibliorato con apuntes, Ruglio repasó las deudas que saldó el club en una nota que le hizo el espacio Peñarol sin filtro de YouTube, en una entrevista que duró dos horas y 48 minutos, y en la que abordó varios temas.

Leonardo Carreño

Ignacio Ruglio

Se refirió a cuentas que quedaron pendientes del anterior mandato de Jorge Barrera (2017-2020) y de los gobiernos de Juan Pedro Damiani (2008-2017).

“Terminamos de pagar la última cuota de Gastón Guruceaga”, contó, al comenzar a repasar la lista. “Qué lástima, dejaron US$ 80 millones en caja y no la habían pago”.

Luego, mencionó la última cuota que se les pagó por deudas con Ignacio Lores y Xisco Giménez.

“Darío Rodríguez del cuerpo técnico del Polilla (Jorge Da Silva, en 2016). Es decir, ni siquiera de esta última pasada (administración), del cuerpo técnico del Polilla. Y con US$ 80 millones en caja… No pagaron nada de esto y con US$ 80 millones en caja”, comentó.

Cuando los conductores lo quisieron interrumpir para una pregunta, Ruglio los paró y siguió repasando las deudas.

“Al cuerpo técnico de Diego López le terminamos de pagar. Memo me envió un mensaje agradeciéndome que Peñarol cumpliera”. “Qué lástima no le pagaron con los 80 millones”, agregó.

“A Diego Forlán, que me mandó un mensaje agradeciendo: ‘Nacho, en regla de una deuda que no era tuya la terminaste pagando”, señaló.

Diego Battiste

Ignacio Ruglio

También mencionó la deuda a Wanderers por Gastón Rodríguez que terminaron de pagar, más los pases de Pereira (sin indicar si se refería a Maximiliano Pereira o a Hamilton Pereira) y (Andrés) Rodales que terminaron de pagar las últimas cuotas.

Nuevamente quisieron interrumpirlo, a lo que Ruglio señaló: “No, esperá. Habían 80 millones en caja pero se les olvidó”.

Mencionó luego una deuda a Liverpool por Gonzalo Freitas y que le quedaban tres cuotas de US$ 15.000 a los negriazules. “Aprovecho para agradecerle a (presidente de Liverpool, José Luis) Palma que nunca nos apuró por las cuotas y nos dejó ir pagando, que alguna vez me tranqué y no podía. Quedan tres cuotas por Freitas que creo que se fue hace siete meses y estuvo un año a préstamo”.

Ruglio también señaló que el club ya tiene cubierto su mandato. “Gracias a lo que bajamos de un club que costaba US$ 21 o 22 millones por año y que hoy cuesta 15 millones, siendo campeones uruguayos”.

🎧 El presidente de #Peñarol, Ignacio Ruglio habló en @capsinfiltro y le contestó a Rodolfo Catino. pic.twitter.com/EtfV6CpoDv — #VamosQueVamos (@VQV_Futbol) June 30, 2022

Además, mencionó cómo bajaron los intereses de las deudas, que serán de US$ 341.000 en este 2022 y que en 2023 serán de US$ 140.000. “Vamos camino a eliminar todas las deudas de Peñarol con intereses y en dos años bajamos casi US$ 800.000 por año de intereses”.

Señaló también que tomaron el club con una deuda total de US$ 16 millones y que esperan cerrar su administración con US$ 7 millones, con cero deuda de su gestión. “Es bajar casi el total de la deuda”.

Ruglio también mencionó cuáles son sus metas deportivas en el club.

“Mi objetivo es al menos ganar en el período dos campeonatos uruguayo en tres años. Que sería aumentar la media de lo que pasó en los últimos 20 años. Ya vamos uno de uno y nos quedan dos por disputar o uno y medio. Es intentar volver a hacer una buena copa internacional de vuelta”, comentó.

“El otro día un socio me decía: ‘Por qué si hace 20 años solo la Copa de 2011 fue buena, y Peñarol desde que estas vos en 2021 tuvo una copa buena, ¿por qué ya te exigen otra?’. Porque me lo tienen que exigir, para eso nos presentamos”, señaló.