Gennaro Gattuso dijo que tiene miedo por Edinson Cavani

El técnico de Valencia, Gennaro Gattuso, explicó este viernes en conferencia de prensa los motivos por los que Edinson Cavani todavía no completó 90 minutos durante un partido.

"Tengo un poquito de miedo, por eso no juega los 90 minutos" expresó el entrenador sobre el delantero uruguayo y agregó :"Cuando se le inflamó el tobillo teníamos que tener atención. El otro día podría jugar 15 o 20 minutos más, pero tenemos que reservarlos porque tenía molestias, es un jugador que está marcando. Hace dos semanas estabais preocupados con que no marcaba, ahora está marcando, pero tenemos que reservarlo. El otro día marcó dos goles y en el vestuario tenía el tobillo todo inflamado y tuve que cambiarlo. Hay jugadores que están marcando, pero sobre todo me encantan cómo está en el vestuario con sus compañeros", indicó.

Asimismo manifestó que el jugador se encontraba un poquito mejor del tobillo y que iba a empezar con todo el grupo a preparar el próximo partido, este sábado a la hora 13:30 contra Mallorca.

Cavani disputó cinco partidos y convirtió tres goles desde que llegó al Valencia.