Mercado de granos con firmeza, pero aparecieron algunas luces amarillas

El mercado de los granos siguió caracterizado por la firmeza, aún a sabiendas de que Estados Unidos aumentará cerca de 8% su área de soja en la próxima primavera y que también aumentará su área de maíz, aunque más levemente, probablemente 2%.

Más allá de los datos de lo que pasa en Estados Unidos, lo que lo que está importando en este momento pasa por el corto plazo: las lluvias en Brasil siguen complicando la cosecha, demorando de ese modo la llegada a los puertos de la soja que China empieza a reclamar luego de su feriado por el año nuevo.

Lo escasísimo de las reservas de Estados Unidos y la demora de la soja estadounidense llevaron a la oleaginosa esta semana a un nuevo máximo en seis años y medio.

La firmeza es plenamente acompañada por el maíz y el trigo. En el caso del trigo, alcanzó un máximo de cinco semanas. Pero todas las miradas están en la soja, que para la primera posición alcanzó su nivel más alto desde junio de 2014.

Pero el jueves por la mañana, al conocerse los datos semanales de exportación de granos de Estados Unidos, se vio una retracción fuerte por parte de los compradores y el mercado supo de algunas cancelaciones por parte de compradores de China, y eso causó alarma.

En consecuencia, terminó siendo una semana volátil que llegó a US$ 505 por tonelada para la soja, pero terminó por debajo de esa referencia, volviendo a las referencias de US$ 490 de la semana anterior.

En Uruguay

Mientras en el mercado sojero todo es expectativa para ver cómo se llega a la cosecha en Uruguay, con zonas que siguen escasas de agua y ausencia de lluvias importantes hasta el 10 de marzo, otros rubros ya están en plena cosecha.

Es el caso del arroz, que empezó la semana pasada las primeras cosechas en el este y está avanzando a buen ritmo en el norte, con rendimientos que se esperan sean levemente superiores a los del año pasado.

También está en curso la cosecha de maíz, con precios interesantes para las primeras operaciones, con valores que se ubican sobre los US$ 240 por tonelada a levantar y entre US$ 250 a US$ 260 puesto, embolsado y corregido a 14% de humedad.

En suma, pasó una semana muy volátil que permitió la oportunidad de volver a más de US$ 500 en soja y que reabre la expectativa sobre una buena cosecha, para lo que se precisa una lluvia importante en marzo, lluvia que por ahora no aparece en los pronósticos.

Juan Samuelle

Cosecha de soja en campos de Flores.