Gripe aviar: gobierno compró 10 millones de dosis y empezará a vacunar gallinas

El gobierno inició el proceso de compra de vacunas para comenzar, en unos 15 días, la dosificación de aves en granjas comerciales, inicialmente en gallinas ponedoras y reproductoras, ante la amenaza epidemiologica producto de la Influenza Aviar, siguiendo la recomendación del comité de vacunas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Según informó el ministro Fernando Mattos, se realizó un llamado licitatorio para la compra de 10 millones de dosis, previendo un esquema de doble vacunación.

Hasta el momento hay siete focos de la denominada gripe aviar, detectados en cinco departamentos: Canelones, Flores, Maldonado, Montevideo y Tacuarembó.

El último de los focos se detectó en la reserva de flora y fauna Dr. Rodolfo Talice, en Trinidad, Flores.

Por decisión del Consejo de Emergencia Departamental, encabezado por el intendente Fernando Echeverría, junto con los ministerios de Ganadería, Salud Pública y Ambiente, se cerró ese parque hasta nuevo aviso, a la vez que siguen los procedimientos de monitoreo epidemiológico.

“Claramente hay una circulación viral en varios departamentos, con un riesgo importante y creciente de afectación del sistema productivo, que hasta ahora no ha sido afectado”, dijo Mattos en conferencia de prensa brindada en el Palacio Legislativo, este jueves.

Es por ese motivo que se inició el proceso de vacunación, añadió, con base en una decisión técnica, generada desde la Comisión de Vacunas y de expertos del MGAP, de los sectores de epidemiología y sanidad animal, y luego de un diálogo que Mattos sostuvo con Luis Lacalle Pou, presidente de la República.

Ponedoras en granja avícola, en Florida.

Las categorías que inicialmente serán inmunizadas son la de gallinas ponedoras y la de reproductoras que son las que generan los pollitos que luego se destinan a la producción de carne aviar o a la de huevos.

De momento quedan afuera de la obligación de vacunar todos los pollos de engorde, los denominados “parrilleros”, para producción de carne, aunque tal vez más adelante se los deba vacunar.

Se importarán unos 10 millones de dosis, de dos tipos, una inoculada y otra vectorizada, desde dos laboratorios, desde México y Francia. Se estiman llegarán en unos 15 días, iniciándose ahora el proceso de planificación de la vacunación.

Cada ejemplar recibirá una doble dosis. Se vacunarán animales adultos y además todos los que vayan saliendo de las incubadoras.

Las aves vacunadas alcanzarán la máxima capacidad de inmunidad que la vacuna confiere en unos 15 días.

Mattos señaló que dada la propagación de la enfermedad en la región y una creciente demanda por dosis, hay cierta escasez de vacunas, por lo tanto rápidamente se tomó la decisión de iniciar el proceso de compra.

Puntualizó que la vacuna existente y ofertada no es 100% efectiva, aunque sí da una cobertura inmunológica ante esta influenza aviar de alta patogenicidad que genera una mortalidad importante cuando ingresan a los sistemas productivos, pero es una medida preventiva más, por lo cual insistió en el valor que tiene tomar en cuenta todas las medidas de bioseguridad.

“No es cuestión de vacunar y descansarse”, advirtió Mattos.

El virus, añadió, tiene alta capacidad de recombinación y mutación, por lo cual las vacunas no dan una cobertura de 100%, aún vacunados los animales pueden verse afectados y con que haya un ave afectada con vacunación deberá sacrificarse a todo el galpón, para evitar la propagación.

Los pollos parrilleros no serán vacunados.

Contagio a humanos

“Es bajísima la probabilidad de contagio a humanos”, afirmó Mattos, aludiendo a la variante de Influenza Aviar H5N1, “hay muy pocos casos descriptos”, existiendo dos casos en América en tres años.

Mattos dijo que este virus hasta ahora nunca había circulado en Uruguay, pero sí estaba presente ya en países de todos los continentes y en los territorios de Argentina y Brasil.

El ministro remarcó que no hay ningún riesgo de contraer la enfermedad mediante el consumo de carne aviar o huevos.

Tampoco hay consecuencias adversas por consumir carne o huevos de aves vacunadas, no obstante sí hay en los mercados internacionales barreras comerciales, es decir países que no admiten carne aviar desde países que vacunan a los pollos, por lo cual en esta primera instancia, para preservar los mercados, se tomó la decisión de no incluir a esa categoría en la obligatoriedad de vacunar.

Gallinas ponedoras.