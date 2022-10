Gustavo Poyet opinó sobre la patada de Papu Gómez a Fede Valverde: "Fue criminal"

La fuerte infracción que le cometió el argentino Alejandro "Papu" Gómez del Sevilla a Federico Valverde el pasado sábado, sigue dando que hablar en España. El exfutbolista uruguayo Gustavo Poyet dijo durante una entrevista que la patada "fue criminal", mientras que en el programa televisivo El Chiringuito pidieron la remoción de las autoridades arbitrajes de la liga española.

"No se cómo no fue roja", se preguntó Poyet, actual entrenador de la selección de Grecia. Y agregó: "Después hablamos del VAR, para eso está, porque si el árbitro no lo vio bien.. ¿estaban ciegos los del VAR?".

Cuando Poyet vio la patada, dijo "eso fue criminal" ya que "esa es la patada que uno va enojado, de ir perdiendo, que estás en una situación mala y vas y le metés ahí, llevate esa, pero es riesgosa, porque si te agarra con el pie trabado, puff".

"La entrada de Papu a Valverde fue criminal, debió ser roja clara..."https://t.co/DkGMZWr1tt pic.twitter.com/9suRw0vO9R — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 24, 2022

En el programa de televisión El Chiringuito también discutieron sobre la infracción que sacó a Valverde del partido de este martes contra Leipzig por la Champions League.

"Que el Comité de árbitros no haya perdido perdón públicamente me sorprende" expresó el conductor.

"Con la tele delante y que no expulsen al Papu. El VAR está para eso, como se como eso. Si Valverde está tres meses fuera de los campos, si le quita el Mundial a Valverde, ¡madre mía!".