Hacker argentino alertó sobre divulgación de datos de 200 mil menores vinculados al INAU: instituto inició investigación

El hacker argentino Mauro Eldritch alertó en su cuenta de Twitter que una persona publicó en internet datos de 211.604 menores de edad vinculados al Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). Advirtió que se trata de la misma persona que publicó información que se filtró de la Policía de Salta en Argentina.

🇺🇾 El mismo usuario que filtró a la Policía de Salta comparte un volcado del INAU (Instituto del Niño y Adolescente del #Uruguay).



💾 Contiene 211.604 registros sobre menores de edad.#Uruguay #Ciberseguridad #Cibercrimen #DataBreach #Leaked https://t.co/0ALltTmEhP pic.twitter.com/curVx2g4Ak — Mauro Eldritch 🏴‍☠️ (@MauroEldritch) December 17, 2022

Según expuso, en la información publicada consta nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento y estado de esa cantidad de menores. A raíz de ello, el INAU comenzó una investigación al respecto, informó el periodista Gabriel Pereyra y confirmó a El Observador el presidente del instituto, Pablo Abdala.

Abdala indicó que se enteraron de lo sucedido a través de las redes sociales e inmediatamente se lo comunicó al director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Hebert Paguas, quien ya estaba al tanto del tema. Actualmente están desarrollando una investigación para conocer la naturaleza de la filtración.

Aún no hay conclusiones certeras al respecto, pero la información recabada hasta el momento apunta a que no se trató de un hackeo propiamente dicho si no de una filtración. "No quiere decir que no sea grave igual", expuso. Podría tratarse de información que tenía algún usuario o que fue robada de alguna manera a algún usuario.

Si bien la muestra presentada es de 200 mil niños, la información preliminar apunta a que la cantidad publicada es menor. "Aunque eso no quiere decir que no la tengan", aclaró Abdala.