Hinchas de Peñarol cuentan sus sensaciones previo a la vuelta al Campeón del Siglo

Los hinchas de Peñarol vuelven este miércoles al estadio Campeón del Siglo. Después de 524 días de espera, de soportar durante la pandemia de coronavirus seguir a los colores de sus amores a través de la pantalla, 5.000 espectadores podrán presenciar la revancha contra Sporting Cristal por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El aurinegro ganó 3-1 en la ida en Lima y todo pinta para que el reencuentro se vista de fiesta.

Referí charló con tres palquistas quienes contaron cómo sobrellevaron la distancia con Peñarol y cómo palpitan el retorno al Campeón del Siglo.

"Soy palquista junto con mi familia y una familia amiga. Desde que se estaba haciendo el estadio era una ilusión que teníamos el poder tener un lugar, para poder compartir los partidos todos juntos. Somos familias muy amigas desde siempre y nos divierte mucho compartir esos momentos", reveló a Referí Carolina Ripoll, jugadora de Biguá en hockey sobre césped.

Carolina Ripoll con la Cataldi de fondo

Ignacio Mercant compró palco poco antes de que terminara la construcción. "Cada partido de Peñarol en el estadio es un ritual con mis dos hijas. Una tiene 18 y la otra 12. Como el palco es de 20 y solo tenemos siete cupos solo puedo llevar a una y dejé que lo decidieran entre ellas, voy con la más chica. Los días de partido se suspende todo: cumpleaños, eventos, fiestas, lo que sea. Todo se tiene que adaptar a los partidos de Peñarol".

Ripoll, por su parte, dijo: "Yo trato de ir siempre que puedo, sobre todo cuando jugamos en el Campeón del Siglo. A veces muchos de nosotros tenemos partidos, pero siempre hay algún representante del palco 205", expresó la delantera de Biguá que además juega torneos de fútbol 5 con amigas.

"Ir al Campeón del Siglo es compartir un momento con familia y amigos, apoyando al más grande. Es salir de la rutina por una cuantas horas, seguir a tu equipo de siempre, con la adrenalina que genera y mucha satisfacción si se gana. Este último tiempo, si bien lo seguimos por la tele, no es lo mismo y se extrañó mucho no poder ir a la cancha", agregó.

"Verlo por la tele no es lo mismo, pero ahora me genera una linda expectativa el momento futbolístico que atraviesa el equipo. Hicimos una gran Sudamericana, después tuvimos una caída con los jugadores que se fueron pero el equipo volvió a levantar. Me acuerdo de la campaña de 2011 donde tuvimos liga, pero este equipo te da una tranquilidad que no teníamos hace tiempo. En la previa al partido de ida contra Sporting Cristal estábamos tranquilos porque Peñarol juega bien", expresó Mercant.

"Quiero ver a los jugadores del club en vivo, que hasta ahora no los pudimos ver como al Canario (Agustín) Álvarez. Pero también a (Walter) Gargano que es un deleite", agregó.

Mercant tiene palco, pero sus hijas lo llevan a la tribuna

Otro palquista, Sebastián Abreu, tuvo que conseguir entrada en la Damiani. "El sistema de la TCAP se saturó porque entró todo el mundo y había que actualizarlo cada tres minutos, pero pude conseguir porque tengo más de 20 años de socio y también por presencialidad", dijo quien va al Campeón del Siglo cada vez que juega Peñarol.

Durante la pandemia, junto a los 13 dueños que tiene su palco se juntaron religiosamente para seguir a Peñarol. Muchas veces en su casa, otras en bares con fuerte presencia de hinchas aurinegros.

Ripoll quiere ver a Agustín Canobbio, que viene en una temporada espectacular. También contó que durante la pandemia su cábala era ponerse la camiseta de Peñarol y preparar una picada. "Pero la cábala que más funcionó era que cuando necesitábamos un gol le pedía a mi madre que vaya a preparar y tomar un café".

La palquista también disfruta este gran presente de Peñarol: "Creo que es mérito de todos los que trabajan día a día con el equipo, de los jugadores más experientes que brindan tranquilidad y calidad, de los más jóvenes con esa picardía y hambre que los caracteriza que hace contagiar al resto. De la directiva y de los hinchas que de alguna manera les hacemos llegar nuestro apoyo y aliento".

A la hora de vaticinar un resultado, no apeló al triunfalismo: "Creo que si bien vamos a jugar con un resultado favorable por el partido de ida, Sporting Cristal va a ser muy peligroso por todo lo que se juega. Hay que salir a ganar, pero sin descuidarnos. Las 5.000 personas se van a sentir. Va a ser muy emocionante poder volver a cantar y aplaudir. Creo que todos los jugadores van a recibir la misma bienvenida, ya que la gente va a estar muy emocionada de poder estar ahí apoyando", agregó.

Mercant ya palpita la vuelta. Salir dos horas antes del partido, estacionar en la Henderson, volver a casa. Volver a respirar Peñarol y poder festejar una clasificación a una nueva semifinal de un torneo continental.