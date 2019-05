Importante caída en la producción y remisión de leche

La remisión de leche desde los tambos al conjunto de plantas de industrialización láctea en todo el país fue 9,7% menor en el primer cuatrimestre de 2019, comparado con igual período de 2018, alcanzando los 529,296 millones de litros.

A la vez, la remisión de abril se estima en 133,083 millones de litros, valor un 12,6% inferior al del mismo mes del año pasado.

No obstante, en el acumulado de los últimos 12 meses móviles (mayo de 2018 a abril de 2019) la remisión se sitúa un 1,4% por encima del valor correspondiente a un año atrás.

Con base en información elaborada por técnicos del Instituto Nacional de la Leche (Inale) se actualizó que en el ejercicio de 2018 se remitieron 2.063,383 millones de litros, un volumen récord, 17% superior a lo remitido durante el año 2017.

“Tres o cuatro años asfixiados”

Mauro Curbelo, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, dijo a El Observador que hay varios motivos que inciden para que esa baja haya existido y entre ellas mencionó el valor que el productor recibe por lo que remite, que medido en dólares ha caído en forma notoria. Eso incide en que el productor “tenga problemas de caja” para afrontar inversiones clave, por ejemplo para alimentar a sus rodeos, lo que incide en los niveles de producción y por ende de remisión.

Incluso, admitió, pudo ser peor el escenario, pero por suerte el precio de los granos en dólares no ha tenido ascensos relevantes.

En realidad, “hace tres o cuatro años que estamos asfixiados y a la larga eso se siente”, comentó.

Con relación al valor de la leche, si bien tuvo una leve recuperación en pesos, “arrancamos el año con un valor en dólares de US$ 0,29 a US$ 0,30 por litro y estamos en US$ 0,26 a US$ 0,27 más o menos y eso nos pega”.

A eso hay que añadirle una sequía que hubo este año, que no fue muy pronunciada, “duró como mucho 50 días, pero sucedió en un momento clave, los verdeos no explotaron y pocos productores están pudiendo hacer un buen pastoreo de avena, por ejemplo. Los verdeos no han aportado y las praderas están aportando poco”, agregó.

Recordó, además, que la buena primavera pasada dio mucho pasto y llevó a los productores, en pos de ahorrar lo más posible, a invertir algo menos en suplementar a sus rodeos “y eso también está incidiendo, se está haciendo notar”.

Cada vez hay menos tambos

Expresó luego que “hay que tener en cuenta que siguen cerrando tambos, cada vez son menos, cierra uno cada dos o tres días”, aludiendo a que parte de esos rodeos pasa a otros tambos, pero una buena parte “fue a frigorífico, a faena, para hacer caja y pagar las cuentas y poder seguir”.

Finalmente, consultado sobre ayudas oficiales que hubo para el sector lechero, lamentó que “las pequeñas ayudas que se han ido dando, por diferentes motivos, no se han concretado en beneficios reales para los productores”.