“Inadecuada” y “por conveniencia política”: la comparación del Ministerio del Interior para mostrar una baja en los delitos

Las cifras de los delitos han sido botín político desde que se convirtió en una de las principales preocupaciones de los uruguayos. Al momento de las elecciones del 2019, era el tema que más preocupaba y por eso fue uno de los argumentos más fuertes del Partido Nacional y del presidente Luis Lacalle Pou para criticar al Frente Amplio. A dos años y medio de haber asumido el gobierno, la inseguridad está nuevamente, tras ser desplazada por la pandemia, entre las principales preocupaciones de los uruguayos y ahora es el Frente Amplio que, ante un panorama adverso –con los homicidios al alza–, cuestiona al gobierno.

Y los números -fríos, inobjetables, objetivos- pueden decir cosas muy distintas, y a veces incorrectas, dependiendo como se presenten.

En ese contexto, el Ministerio del Interior publicó una comparación de las cifras de delitos entre los últimos dos años y medio del Frente Amplio en el gobierno (setiembre de 2017 a febrero de 2020) con el mismo período del inicio del gobierno de la coalición (marzo de 2020 a agosto de 2022). En esa comparación, todos los delitos muestran un descenso con respecto al gobierno anterior. Esos número fueron replicados en redes sociales por los jerarcas del Ministerio del Interior y también por el presidente Lacalle Pou.

Comparativo de los últimos 30 meses de gestión FA con los primeros 30 meses de gestión de este Gobierno de Coalición, se dió una baja de delitos.



Aún falta mucho por hacer pero tenemos la certeza de que vamos por el camino correcto.

Según señalaron académicos expertos en delitos a El Observador, la comparación presentada por la cartera tiene dos problemas. Por un lado, hay un tema metodológico. La cartera compara períodos de tiempos que no son comparables por la estacionalidad del delito. Es decir, los delitos no se distribuyen igualmente todos los meses y tienen momentos del año en los que estadísticamente hay más. Por ejemplo, los 30 meses del Frente Amplio tienen más octubres que los 30 de la coalición de gobierno (3 a 2).

"Cuando el Ministerio del interior presenta información de esta manera resulta evidente que la construcción del dato estadístico es por conveniencia y no por decisiones técnicas", explicó a El Observador el sociólogo e investigador de la Universidad de la República Gabriel Tenenbaum.

En la misma línea se expresó el doctor en Criminología por la Universidad de Cambridge Nicolás Trajtenberg que calificó como "inadecuada" la comparación del Ministerio del Interior. "Cuando las comparaciones de periodos de delitos son inadecuadas "dato mata relato" es un tiro en el pie; e innecesario", escribió en su cuenta de Twitter. Dato mata relato fue la frase que utilizó el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, para destacar la baja en los delitos.

Además, señaló que "esta práctica es frecuente verla en los que gobiernan, independientemente de su ideología".

Cuando las comparaciones de periodos de delitos son inadecuadas "dato mata relato" es un tiro en el pie; e innecesario



Lamentablemente esta practica en Uruguay es frecuente verla en los que gobiernan, independientemente de su ideologia politica

Y más allá de la estacionalidad del delito, el otro problema que tiene la comparación del Ministerio del Interior es que ignora la incidencia de la pandemia, algo señalado por estudios internacionales y reconocido por el propio ministro del Interior.

"Siempre he dicho que incidió (la pandemia)", dijo Heber en julio de este año. Pero agregó que "la discusión es (saber) cuánto incidió", y sumó: "Ahora lo vamos a ver porque ahora estamos sin pandemia".

Incluso, el día que hizo esa conferencia, Heber presentó los datos del primer semestre e hizo una comparación para tratar de dejar por fuera el efecto pandemia. "Presentamos la comparación del primer semestre del corriente año con las cifras del 2019, ambos años sin pandemia", escribió el ministro en su tuit. En esa comparación, se registró un aumento en los homicidios, el único delito que no depende de las denuncias. El resto de los delitos sí registraron una baja.

Presentamos los datos de delitos del último trimestre del 2022 y la comparación del primer semestre del corriente año con las cifras del 2019, ambos años sin pandemia.

El ministerio defiende su método

El subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, defendió el método utilizado por la cartera y dijo que se tomaron los últimos 30 meses del gobierno anterior contra los primeros 30 de este gobierno "por un tema de continuidad en el tiempo".

Consultado por el fenómeno de la estacionalidad del delito, respondió: "Dos años y medio incluye todas las estaciones. No hay otra forma. Los hace (Javier) Donnángelo con el mismo Observatorio (de Violencia y Criminalidad), con la misma gente. Son datos que a todos nos deberían alegrar. Que se maten menos uruguayos, que haya casi 70.000 robos menos, casi 10.000 rapiñas menos, es fantástico. ¿Es suficiente? No, está lejísimo de lo que uno quiere y pretende". Sin embargo, resaltó: "Hay una tendencia a la baja en cuatro de los principales delitos y sigue esa tendencia".

Respecto al argumento de la pandemia, –cuya incidencia había sido admitida por el ministro Luis Alberto Heber en la presentación de cifras del trimestre pasado–, Maciel lo matizó: "El tema de la pandemia está discutido a nivel internacional, si afectó o no afectó. Hay países en los que afectó. Ahora bien, no nos vayamos muy lejos: en Argentina, Brasil y Chile los delitos aumentaron en pandemia. En EEUU el récord histórico de delitos desde 1980 se dio en pandemia. No vamos a volver a esa discusión, ¿puede haber afectado la pandemia? sí ¿puede no haber afectado? también (...) Con algo te tenés que comparar".

El objetivo de la presentación, señaló, fue hacer un balance "a modo de rendición de cuentas" sobre cómo ha evolucionado el crimen en esta primera mitad del gobierno. "No puedo inventar compararme con otro país. Un argumento puede ser lo de los meses con pandemia, pero ¿cómo se explica que hace rato que estamos, por suerte, sin pandemia y sigue bajando el abigeato, siguen bajando las rapiñas y los hurtos? Si hubiera sido la pandemia habrían subido todos los delitos y el único que hemos puesto que subió, porque subió, son los homicidios", justificó.

Tal como informó El Observador, los homicidios y los robos de autos, que son los dos delitos que los expertos aconsejan mirar para evaluar la evolución del delito porque no dependen de las denuncias, han aumentado desde que terminó la pandemia.

La demora en la publicación de las cifras trimestrales