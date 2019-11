Investigación de audios de Moreira apunta a que fueron editados y a que no se dieron pasantías

Eliana Travers, la fiscal de Colonia que investiga si el intendente nacionalista Carlos Moreira dio pasantías a cambio de sexo –como fue insinuado en dos audios que se viralizaron a mediados de octubre–, reunió elementos que apuntan que el jefe comunal nacionalista no brindó esas pasantías, y que las grabaciones que comprometieron su presente político fueron editadas.

Fuentes judiciales dijeron a El Observador que la fiscal todavía no llegó a conclusiones determinantes, pero que su investigación "está perfilada" en esa dirección. Para llegar al fondo de lo que ocurrió, Travers deberá ahora analizar la información que envió la intendencia en respuesta a una solicitud. Se trata de una documentación que la fiscal deberá terminar de "cotejar" con otros datos, pero por ahora indican que Moreira no cometió delito porque no se consumó lo que sugerían los audios, que obligaron al intendente blanco a renunciar al Partido Nacional y a su candidatura al Senado el 19 de octubre, al otro día del escándalo.

Esa es una de las líneas de la fiscal, que empezó a investigar el mismo 18 de octubre en que se conocieron los diálogos que se hicieron públicos en redes sociales, porque de inmediato el fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió la nota de El Observador que contenían los audios, para que fuera evaluado si existía mérito para iniciar una investigación penal. Y lo había.

Cuatro días después, el 22 de octubre, Travers citó a declarar al propio Moreira, el primer indagado en el caso. Días después también declaró en su Fiscalía la edila María José García –la voz femenina que aparece en las grabaciones pidiendo el beneficio–, y luego también fue citado Andrés Sobrero, exdirector de Turismo de la comuna, destituido en agosto por Moreira debido a diferencias políticas. Este último, actual pareja de García, pasó a integrar la nómina de los indagados en la investigación de la fiscal, porque pericias realizadas a su celular lo señalaron como sospechoso de haber contribuido a la viralización de los audios.

Según supo El Observador, en el archivo de su celular se encontraron las grabaciones originales. Consultado al respecto, el exdirector de Turismo –peleado con el jefe comunal porque no recibió su apoyo para candidatearse a diputado en las elecciones de este año– aseguró que las tenía porque se las había pasado su pareja para demostrar "las situaciones de acoso" de las que supuestamente García era víctima.

En los audios se escucha cómo el intendente se niega ante el pedido de la edila a otorgar la extensión de una pasantía para un conocido, aunque segundos después se escucha la siguiente afirmación: "Salvo que me vengas a convencer a mí, personalmente". La conversación termina con el acuerdo entre ambos de que se encontrarían esa noche, y en el siguiente diálogo puede oírse al intendente ser explícito, con propuestas soeces, en su intención de mantener relaciones sexuales con la mujer.

"Seguramente es de meses atrás y se hacen públicos a un mes de las elecciones, con un fin claramente político", dijo Moreira el mismo día, en una conferencia de prensa en la que también afirmó que había tenido una relación sentimental con García, y que el diálogo entre ambos era en ese marco.

De todos modos, tal como lo alegó la defensa de la edila en los interrogatorios realizados hasta el momento, hay elementos firmes que indican que los audios fueron editados: "Armados de alguna manera con otra conversación", dijeron los informantes.

No obstante, para confirmar y despejar de toda duda que así haya ocurrido, la fiscal necesita pericias que la Policía Científica no está en condiciones de realizar, porque no tiene la tecnología suficiente, agregaron las fuentes. Por lo que Travers se encuentra analizando a quién encomendar las pericias que llevarán a la conclusión final.

Por otra parte, fue citado un testigo que declarará este martes en fiscalía, y en el correr de la semana lo harán otros, a propuesta de las defensas de los indagados.