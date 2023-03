Joaquín Sosa, el uruguayo de Bologna del que hablan en Italia y que sueña con la selección

La carrera del polifuncional defensa zurdo Joaquín Sosa estuvo marcada por los pasos cortos y seguros, por la consolidación en cada etapa y por el crecimiento, hasta transformarse por estos días en el uruguayo del que habla el fútbol italiano.

Llegó con 15 años desde Fray Bentos a Los Céspedes.

A los 19 debutó en Primera con el título de campeón Uruguayo con Nacional y un protagonismo inusual. Su primer partido en el primer equipo fue en la final ante Rentistas, ingresó a los 31 minutos como lateral izquierdo por una lesión de Agustín Oliveros y dio la asistencia para el gol del argentino Gonzalo Bergessio, que a los albos le valió el triunfo.

Camilo dos Santos

El día del debut en el primer equipo de Nacional el 7 de abril de 2021

Se fue un año a préstamo a Rentistas, fue titular indiscutido y jugó Copa Libertadores.

Leonardo Carreño

Jugó la temporada 2021 en Rentistas

En 2022, en su proceso de maduración, Nacional lo cedió otra temporada, esta vez a Liverpool. Fue pilar en el equipo que conquistó el Apertura y jugó la Copa Sudamericana.

Diego Battiste

En 2022 jugó seis meses en Liverpool y fue campeón del Apertura

En una de las mejores transferencias de los últimos años que realizó Nacional, en agosto de 2022, Bologna compró el 85% de la ficha en 1.700.000 euros y los tricolores se quedaron con el 15% de la ficha.

Luego de seis meses de adaptación en el fútbol italiano, un proceso natural que recorren la mayoría de los futbolistas que llegan a Europa a temprana edad, el zaguero encontró el punto de equilibrio para ser figura en el fútbol italiano, donde celebró su mayoría de edad (en enero cumplió 21 años), aumentó cinco kilos de músculos y por estos días es titular inamovible en el equipo que está séptimo en el Calcio y va por la clasificación a una copa internacional.

El Gringo se adapta a su nueva vida. “Hoy nevó todo el día, después de varios de temperaturas agradables. Hubo 1°C”, apunta.

Rápidamente se adaptó a la vida en Italia, porque se encontró con un vestuario “muy tranquilo, con buenos jugadores”.

Su única limitación fue que “al principio no entendía nada", sin embargo, apunta: "A medida que pasaban los días empecé a interactuar casi normalmente. Ahora entiendo todo lo que dicen y hablo en italiano, aunque me falta vocabulario para hablar bien”. Para ello, toma dos o tres veces por semana clases de italiano, que brinda el club, y a las que también asiste el chileno Gary Medel y el argentino Nicolás Domínguez.

El nuevo Joaquín Sosa: Más grande, más fuerte y más resistente

La adaptación a Italia la vivió durante sus primeros seis meses. “Es un fútbol más fuerte y no llegué tan preparado como imaginaba, sin embargo tenía una muy buena base y en este tiempo fui creciendo con mucho entrenamiento en el gimnasio y una alimentación muy estricta. Me cambió todo y crecí entre tres y cinco kilos de músculo. Porque hay un trabajo muy intenso. Fijate que llego al club a las 8.30, desayuno, luego fisioterapeuta o gimnasio, entrenamiento, gimnasio nuevamente y almuerzo. A veces tengo italiano o hacemos doble horario. El día que me voy temprano salgo a las tres de la tarde, y los demás días a las cuatro o más tarde”.

Entre tanta actividad en el club, “se me pasa el día volando”.

En Italia vive con su novia Belén, que viajó el año pasado con él a Italia.

@BfcOfficialPage

Así lo recibieron el 17 de agosto de 2022, en Bologna

¿Cómo se ve después de ocho meses en Italia? “Más grande, más fuerte, más resistente. Siempre estuve bien entrenador, pero ahora mucho mejor para estar a la altura de un juego muy técnico, y donde el físico es clave”.

Después del fútbol en su actividad cotidiana en Italia, la vida queda reducida a su casa. “Llego, preparo el mate y me paso mirando fútbol, con mi novia. De Uruguay veo todo lo que puedo. El último de Nacional, que empezó a la 1 de la mañana de acá lo miré porque tenía libre”.

Además, aprovecha sus días libres para conocer. En este tiempo eligió descubrir Italia y España.

En este tiempo cambió su físico y su cabeza. “La madurez ya la había adquirido con dos años en Primera, y este aspecto fue importantísimo aquí, porque si no sos constante en la actividad, si no das lo máximo todos los días te dejan atrás. ¡No podés regalar un día! Me gané el lugar entrenando a full, incluso cuando entraba de a minutos. Nunca bajé la cabeza, le metí siempre sabiendo lo que quería, llegó la oportunidad de ser titular y la aproveché”.

Cada partido es un examen.

“Todas las semanas estás pensando en el rival, y me preparo para ello, estudio a los rivales con mi videoanalista y todo eso te da elementos para sentirte de la mejor forma, y tener una buena lectura de juego”.

Habla con la madurez de haber jugado cuatro temporadas en Primera división y con el impulso de ser el uruguayo del que hablan en Italia. “No podés equivocarte”, resume.

Juega de zaguero, aunque también puede desempeñarse como lateral. Le gusta salir jugando y ese es uno de los aspectos que más valoran de su juego.

Bologna ganó cuatro de los últimos cinco partidos, solo perdió con Monza.

Joaquín Sosa y el sueño de la selección uruguaya

En la puerta de una nueva convocatoria de la selección mayor para los amistosos de marzo en Asia, fue consultado por Referí acera de si sigue las listas de la selección mayor, a lo que respondió: “Siempre se mira y, en este caso, estoy muy nervioso no solo por querer estar, sino porque siento que estoy haciendo las cosas bien como para que pueda ingresar en el radar. Si me toca, me sentiré feliz de la vida, y si no es ahora, estoy convencido de seguir trabajando como lo vengo haciendo porque la selección es un objetivo”.

Sosa es un viejo conocido del Complejo de la AUF.

Estuvo en las tres selecciones juveniles, sub 15, sub 17 y sub 20, lo que da una ventaja en el recorrido con la celeste.

Este viernes puede ser una de las sorpresas del entrenador interino, Marcelo Broli, quien dirigirá a Uruguay el 24 ante Japón y el 28 frente a Corea del Sur.