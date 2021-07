Juan Manuel Sanabria, la perla uruguaya de Atletico de Madrid, jugará a préstamo en San Luis de México

El campeón español, Atlético de Madrid, cedió este viernes al volante uruguayo Juan Manuel Sanabria a Atlético de San Luis, franquicia en México del club español.

El futbolista, considerado como una de las grandes promesas del conjunto colchonero, llegó al país azteca como refuerzo para el Torneo Apertura 2021 que comenzará el 22 de julio.

Real Zaragoza

El volante uruguayo el día de su presentación en Zaragoza

Sanabria llega a San Luis después de jugar a préstamo con Real Zaragoza de España en el primer semestre de 2021.

El joven uruguayo jugó un solo partido con el club dueño de su ficha, Atlético de Madrid, cuando el técnico argentino Diego Simeone lo hizo ingresar por la Copa del Rey el pasado 16 de diciembre en la goleada por 3-0 sobre Cardassar. El volante ingresó ese día por el argentino Ángel Correa a los 84 minutos. En esa jornada fue titular en los colchoneros el uruguayo Lucas Torreira y Simeone le dio descanso a Luis Suárez y a José María Giménez.

Leonardo Carreño

Sanabria el día que ganó con Nacional la Copa Libertadores sub 20

Cabe recordar que en febrero de 2018, el floridense había ganado la Copa Libertadores de América sub 20 con Nacional tras derrotar 2-1 a Independiente del Valle en el Estadio Centenario, pero nunca debutó en Primera división de los tricolores pese a ser ascendido por Alexander Medina a Primera división, ya que luego emigró hacia Europa.

Sanabria, quien llega para foguearse en la Primera división de México y para que tome minutos, defendió a las selecciones uruguayas sub 15, sub 17, sub 20 y también a la Olímpica