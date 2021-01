Juliana Castro, goleadora histórica y hermana del Chory, no seguirá en Nacional

La goleadora histórica de Nacional y el fútbol femenino uruguayo, Juliana Castro, no continuará en los tricolores en este 2021 tras tomar la decisión personal de dejar el club.

La futbolista de 29 años, hermana de Gonzalo “Chory” Castro, fue campeona del Uruguayo con los tricolores en diciembre pasado y este lunes, al retomar los entrenamientos en Los Céspedes de cara a la próxima temporada, la trinitaria no concurrió.

La delantera era una de las 11 futbolistas que habían sido contratadas por Nacional en 2020, en una iniciativa del club que fue histórica para el fútbol femenino uruguayo.

“Ella nos manifestó que no seguía en el club”, confirmó este martes a Referí el coordinador del fútbol femenino de Nacional, Javier Noble. “No sabemos los motivos”, agregó, sobre la decisión de la jugadora.

Nacional

Su contrato finalizaba el 31 de diciembre e iba a ser renovado de forma automática, ya que querían que siguiera en el plantel.

Pero en el fútbol femenino, por ser una liga amateur, las jugadoras quedan libres al finalizar el último partido, pudiendo luego elegir dónde juegan e incluso pueden irse en medio de la temporada si les llega una propuesta desde el exterior.

La trinitaria fue autora del gol 1.000 de Nacional en el Campeonato Uruguayo de fútbol femenino, en julio de 2015.

@Nacional

Luego, en abril de 2019, anotó su número 82 por Campeonato Uruguayo y se convirtió en la máxima goleadora de Nacional en la historia de la Liga Uruguaya de fútbol femenino.

En el pasado Campeonato Uruguayo, Juliana marcó 11 goles, extendiendo su marca histórica en el Uruguayo a 296 tantos y la de Nacional a 105 tantos.

El 23 de diciembre las tricolores volvieron a levantar la copa luego de varias temporadas sin lograrlo y a los pocos días la delantera tomó la decisión de dejar el club en el que jugó en dos ciclos.

El apoyo al Chory

Juliana fue una de las voces de apoyo cercanas a su hermano Gonzalo cuando se conoció que el contrato del delantero, que finalizó el 31 de diciembre, no iba a ser renovado en el principal equipo masculino de los albos.

La delantera se expresó en sus redes sociales y señaló: “Lo que siempre supe es que todo vuelve en la vida, el tiempo siempre te da la razón cuando sabes qué haces bien las cosas y la injusticia te toca”.

Leonardo Carreño

“Me mata cuando se llenan la boca hablando de valores y ellos son los primeros en incumplirlos. Muchos dicen los jugadores pasan, los dirigentes pasan, los técnicos pasan, pero los que siempre quedamos somos los socios e hinchas. Hoy siento que no estamos siendo escuchados y le están errando feo”, agregó Juliana.

“Me duele ver que no vayan de frente, se caguen en todo, ensucien a personas y pongan a todos dentro de la misma bolsa. Cero empatía con nadie, ¿en ningún momento se pusieron a pensar en el otro? Tomaron decisiones pensando en la nada y no valoraron un comino lo que hicieron y dejaron de hacer esos jugadores que lo dieron todo. Ellos no merecían esto y ojalá el tiempo ponga todo en su lugar. Siempre te voy a bancar hermano”, señaló la futbolista que tampoco seguirá en los tricolores.