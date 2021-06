La arenga de Ferreira Aldunate y los "rosqueros golpistas": la última noche en el Senado antes del golpe de Estado en 1973

El 26 de junio de 1973, día previo al golpe de Estado, el Parlamento se aprontaba para su última sesión ordinaria, donde hubo dos plenarios. Uno sobre Ancap y otro sobre la inestabilidad política de entonces. Pero las noticias que llegaban al Parlamento no eran buenas. Ya se sabía que estaban los decretos redactados que disolverían las cámaras y que los militares tomarían el poder. Ante estas noticias, el Parlamento fijo una sesión extraordinaria para las 22:30 de ese 26. Pero recién empezaría pasada la medianoche, ya entrado el 27 de junio.

Esta última sesión fue divulgada este domingo por el Parlamento, a 48 años del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. La sesión del Senado empezó sin quórum. No asistió el vicepresidente Jorge Sapelli, perteneciente al sector de la Unión Nacional Reeleccionista, fundada por Jorge Pacheco Areco y a la que también pertenecía el presidente Juan María Bordaberry. Por el Partido Colorado asistieron Amílcar Vasconcellos, de la lista 315, Eduardo Paz Aguirre, Luis Hierro Gambardella, Héctor Grauer y Nelson Costanzo. Todos ellos pertenecientes al sector colorado de Unidad y Reforma, el lema que utilizaba la lista 15 en ese entonces. No asistieron ninguno de los senadores que pertenecían al pachequismo.

Por el Frente Amplio estaban Américo Plá Rodríguez, suplente de Juan Pablo Terra, Francisco Rodríguez Camusso y Enrique Rodríguez. No estaba Zelmar Michelini, que había viajado a Buenos Aires ni tampoco el senador Enrique Erro, que se había ido a Argentina por el riesgo de ser arrestado. El 25, dos días antes, el Senado había rechazado su desafuero cuando los militares lo vinculaban con la guerrilla tupamara.

Por el Partido Nacional estuvieron presentes Walter Santoro, Wilson Ferreira Aldunate, Pedro Zabalza, Alembert Vaz y Dardo Ortiz, de Por La Patria, Carlos Julio Pereyra del Movimiento Nacional de Rocha y Francisco Jaso Anchorena, de Unidad Nacional Blanca que ese día sustituyó a Washington Beltrán. Al quórum se llego cuando arribó Carmilillo Medero, que asistió a pesar de estar enfermo.

Poco después de medianoche del miércoles 27, al comienzo de la sesión el senador Wilson Ferreira Aldunate pidió la palabra.

"A lo largo de todo el día circularon persistentes rumores que luego terminaron transformándose casi en noticia, según los cuales estaría a punto de culminar -si es que no ha culminado ya- un triste proceso que finalizaría con la violación, por parte de Juan María Bordaberry, de sus juramentos constitucionales y un asalto a las instituciones y a las libertades públicas", expuso. "Si eso llegara a confirmarse, como mucho tememos que ocurra, habría que decir -como es corriente en estos casos- que a Bordaberry y a sus cómplices los juzgará la historia. Y esto es verdad. Pero debe agregarse que antes, éste, nuestro pueblo oriental de hoy, va a exigir responsabilidad y hacerla efectiva contra los responsables del atentado y sus cómplices", señaló.

Y continuó: "Si ello llegara a confirmarse, señor Presidente, nuestro Partido Nacional se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberry, enemigo de su pueblo. Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, haga una invocación que me resulta ineludible, a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma alienta, y perdonarán que yo, antes de retirarme de la sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la menor duda, el vengador de la República: el Partido Nacional. ¡Viva el Partido Nacional!”, finalizó Wilson Ferreira Aldunate entre aplausos.

Luego, pidió la palabra el colorado Luis Hierro Gambardella, que invocó a Baltasar Brum, símbolo colorado, durante su discurso: "Hemos luchado, durante 40 años, alentados por aquella imagen gloriosa y sentimos, en esta noche histórica por tantas razones y tan profunda para nuestra emoción, que desde la sombra de la historia él se levanta y con él se levantan nuestras mejores fuerzas, lo más grande de la Nación resumido en su sacrificio y en su voluntad de lucha".

Y finalizó: "También le decimos a quien quiera ser tirano, que sobre su sombra ignominiosa estará siempre la sangre y la luz de Brum, nuestra lucha, nuestro combate y la decisión de defender las libertades con nuestra vida, con nuestra sangre y con nuestra muerte, si ello fuera necesario".

Quien luego tomó la palabra fue Carlos Julio Pereyra que señaló:" Creo que la libertad es tan eterna como el hombre (...) y quiero señalar mi profunda fe en el resurgimiento de las libertades políticas porque el pueblo uruguayo no sabe vivir sin ellas. Nuestro pueblo tiene un viejo pacto firmado, indisoluble, con la libertad, que arranca en los días tristes de 1811, y que se ha afirmado a través de nuestras luchas cívicas y que es inmortal. Por ello no podrá apagar la luz de la libertad ninguno de los tiranos o aspirantes a tiranos que está noche están tramando la muerte de la República. Ella no morirá".

Luego, el nacionalista Pedro Zabalza tomó la palabra y acusó al dirigente ruralista, Juan José Gari, que luego apoyaría el Golpe de Estado, de ser "el padre putativo de esta balandronada". Después Vasconcellos proclamó: "“Hay triunfadores efímeros que las hojas del viento de la historia desparraman y se olvidan hasta del odio de sus pueblos. Ellos se sentirán vencedores y muchos serviles y miserables se acercarán para decorar una situación momentánea, pero ya sentirán también el látigo de la historia sobre sus nombres y el de sus hijos como una mancha indeleble por la inmensa traición que están cometiendo contra el Uruguay. Y de esto, Señor Presidente, no los salvará absolutamente nadie".

Por el lado del Frente Amplio, Rodríguez Camusso hizo una larga alocución y dijo lo siguiente: " Se pretende pisotear o vulnerar al Parlamento en la misma medida y con el mismo espíritu con que se ha torturado, vejado, maltratado, calumniado y con que se ha asesinado. Se pisotea al orden institucional desconociendo al Parlamento, como antes se desconoció y atacó a la Justicia. Se pretende intervenir o sustituir al Parlamento elegido por el pueblo como antes se vulneró de modo absolutamente injustificado (....) todo lo que rige en materia de administración autónoma y descentralizada". Además hizo un llamado a la población. "Sabemos que nuestro país saldrá adelante porque tenemos fe insuperable en el protagonista insustituible de su destino que es el pueblo, consciente, organizado y militante. Porque confiamos en el pueblo, le decimos hoy a los rosqueros golpistas (...) que junto al pueblo estaremos y de ahí no nos moverán".

El integrante de Por la Patria Dardo Ortiz tomó la palabra y señaló que no sabía "si la historia de esta ignominia", sería "corta o larga". “Sé que quienes nos agobian hoy con su prepotencia y su cobardía, incapaces de vencernos con razones, dejarán sin duda una herencia materialmente cuantiosa, pero moralmente miserable. Pobre de ellos", exclamó.

El comunista Enrique Rodriguez señaló a quienes no habían acudido a la sesión: "Esta sesión es una expresión de lo que cada uno siente en el momento en el que se comete un crimen a la democracia (...) Tampoco es casualidad que no estén aquí los que trajeron a este delfín puesto por Pacheco Areco; me refiero a este señor que no se sabe si es blanco, colorado o rabanito, el señor Bordaberry, delfín puesto para que le cuidara el asiento a Jorge Pacheco Areco hasta 1976, el primer violador de la constitución de la República en los últimos cinco años".

Y agregó que que más allá de todo surgiría un pueblo libre. “Después de esta jornada aciaga, en la calle, en la dura lucha, en las confrontaciones, en la sangre que seguramente verterán los que llevaron al país a esta encrucijada, más allá de todo esto, surgirá un pueblo que como aquí se ha dicho no ha nacido para ser esclavo y en el centro de ese pueblo, que nadie lo dude, estarán las fuerzas que componen el núcleo político que nosotros representamos y dentro de él estará, lo digo con orgullo, con la bandera desplegada en su forma más alta y gallarda, la bandera, la clase trabajadora que nunca ha fallado a las causas populares y no fallará ahora”, dijo.

Después de Rodríguez, continuaron con su alocución Alembert Vaz, Pla Rodríguez, Jaso Anchorena, Mederos, Costanzo y Grauert. Para finalizar la sesión, el colorado Eduardo Paz Aguirre, que oficiaba de presidente de la cámara señalo: "Tengo conciencia de que esta es una sesión histórica y muchos la recordarán en el transcurso de las horas oscuras que agobian a la Nación. Todo el pueblo uruguayo la recordará cuando este Parlamento por sobre las efímeras sombras de los golpistas reabra sus puertas, como sin duda alguna lo hará, para dar paso a los diputados y senadores, nosotros u otros, que retomen con la bandera indoblegable de la libertad, la expresión de un pueblo que es único e intransferible dueño de su destino. De confirmarse el atentado que se anuncia, n o sé por cuánto tiempo las voces serán silenciadas. Sé que volverán más tarde o más temprano a hacerse oír".

A la 1:40 de la madrugada, la última sesión democrática fue levantada con aplausos, mientras los legisladores se iban. Esa mañana, temprano, a las 5 y 22, la población se enteraba por las radios tomadas por los militares, que había habido un golpe de Estado Y pasarían 12 años para que las voces silenciadas volvieran a hacerse oír en una sesión formal.