La AUF homenajeará a Fabián Coito por sus 12 años en la selección

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presidida por la Comisión Normalizadora que encabeza Pedro Bordaberry, le realizará un homenaje al ahora exentrenador de la selección nacional sub 20, Fabián Coito, quien el jueves anunció que se va a Honduras a dirigir al combinado principal.

De esta manera, se terminó un vínculo de 12 años entre el técnico y la AUF en el que el DT pudo participar de las selecciones juveniles uruguayas sub 15, sub 17 y sub 20.

El acto se llevará a cabo el próximo martes 19 a la hora 19 en el Museo del Fútbol.

Como informó Referí, su sucesor será quien hasta ahora era su ayudante técnico, Gustavo Ferreyra, quien el viernes firmó su nuevo contrato con la AUF con la presencia del propio Pedro Bordaberry.