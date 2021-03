La Barra, la Brava y el World Trade Center: qué obras se vienen en Punta del Este

El final del verano marca el cierre de una temporada que en Maldonado será recordada por los números rojos en las facturaciones y niveles de empleo. Para la reactivación de la economía, la apuesta del gobierno departamental es sumar obras y apostar a que se concreten las inversiones inmobiliarias que están previstas, que alcanzarán los 2 millones de metros cuadrados.

Una de las inversiones que dejó “recontento” a Enrique Antía fue la confirmación del proyecto Atlántico Punta, de Altius Grupo. El intendente se reunió con el socio de Mauricio Levitin –quien era el director de la firma hasta que murió en enero– y los arquitectos del proyecto, que le aseguraron que “el proyecto sigue”, según dijo el jerarca en una entrevista con la radio local FM Gente.

También confirmó que se concretarán las inversiones del World Trade Center y que recibió el proyecto para un Le Parc 4.

Un inversión que Antía tenía “miedo de perder” era la del hotel con casino privado San Rafael, que realizará el grupo Cipriani. Si bien se hará la obra, el plan de la construcción fue modificado por los inversores y se realizará en etapas.

En el último mes, el intendente recibió entre cuatro o cinco proyectos inmobiliarios que están en carpeta, pero deben ser ajustados, según dijo. “Se están terminando varios. Muchos grupos están avanzados en nuevos proyectos”, sostuvo.

Sobre la Playa Brava de Punta del Este hay tres proyectos previstos y se le sumará uno más, en la Avenida del Mar y San Remo. “Son dos edificios importantes más”, detalló Antía.

En La Barra de Punta del Este se construirán dos proyectos inmobiliarios. El intendente ya recibió los planos y los desarrolladores están “haciendo correcciones para presentarlas en la intendencia”. Son, en total, 60 mil metros cuadrados más.

El inversor es “un argentino que se vino a vivir acá con la pandemia y no se mueve más. Y ahora quiere invertir acá”, comentó.

Fotos extraídas de la web de Covello Propiedades

El proyecto de Surfside se desarrollará en el correr de 20 años

La compañía argentina Tiburón Desarrollos es una de las firmas invertirá US$ 500 millones. La primera de las torres –por la que se invirtió US$ 62 millones– de la firma está en su etapa inicial. Está previsto que las otras dos unidades sean entregadas a mediados de año, informó El Cronista. El proyecto se desarrollará en 20 años y los edificios no se harán en simultáneo.

Sin esperanza

Muchas de las obras que anunció Antía en el programa radial ya estaban previstas y, por esto, los trabajadores reciben esos planes con una “esperanza” mesurada. “Se prometen unas cuantas obras que son las de hace tres años. La esperanza es la misma”, dijo el secretario general del Sindicato Único de la Construcción (Sunca) de Maldonado, Michel Pistone, a El Observador.

Hacia fines de 2020 se suspendieron proyectos que estaban en construcción, lo que generó que disminuya el caudal de trabajadores. En diciembre se “notaron” las vacantes porque se terminaron algunas obras y no comenzaron otras que estaban previstas, sostuvo el sindicalista.

Desde ese mes se perdieron 900 puestos de trabajo en la construcción, según la estimación del sindicato. En la zona actualmente están empleados cerca de 3.500 obreros, pero en el último mes del año llegaron a ser 4.700, estimó Pistone.

A pesar de los proyectos que el gobierno tiene en carpeta, la reactivación del empleo se va a dar dentro de cuatro o cinco meses. “El invierno va a ser bravo”, dijo. Y en ese momento del año habrá obras que están en la etapa final que cuando comiencen las nuevas construcciones habrán finalizado.

Por lo tanto, el sindicalista concluye que “no hay muchas garantías” para la reactivación del empleo. El sindicato tiene prevista una reunión con el intendente para este lunes.

Otras obras

“Vamos a tener que meter alguna otra obra por las fuentes de trabajo”. El intendente Antía anunció algunos planes para el departamento de obra pública como la ampliación del cementerio de Maldonado y de Pan de Azúcar, además de las veredas.

Además, habrá una inversión de US$ 400 mil para mejorar el parque Arboretum Lussich. Se piensa hacer un proyecto de gestión para “favorecer al turismo” de este lugar.

María Eugenia Fernández

La intendencia prevé construir en Nueva Carrara –el fenómeno turístico de este verano– “para proteger a la gente con salidas de madera, barandas, con cuidado y con control"

Otra de las inversiones será en Nueva Carrara, la cantera privada que fue tendencia este verano. La Intendencia de Maldonado desalentaron las visitas porque era una zona de riesgo.

El privado propietario de la cantera es la Compañía Nacional de Cementos, que tiene una planta industrial y de yacimiento, y entregará el predio en comodato por 30 años al departamento. La obra planificada es “para proteger a la gente con salidas de madera, barandas, con cuidado y con control”.

Estas son, según Antía, “pequeñas obritas que ayudan a desarrollar el turismo”. “Obras gigantes no tenemos en ningún lado”, sostuvo.

Este miércoles, el intendente se reunirá con los alcaldes para conversar sobre el presupuesto de las inversiones, informó a El Observador el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal.

El jerarca dijo que este 2021 se va a “reactivar” la economía del departamento, pero a un ritmo “lento”.

Antía también fue optimista. “La gente está apostando a Maldonado pese a las dificultades. Esto tiene futuro”, sostuvo. “La temporada que viene esto vuela. El asunto es cómo llegar a la temporada que viene”.