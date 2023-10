La chicana de Ruglio al Chino Recoba como DT de Nacional: le recordó el clásico del 5-0

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio mostró su respeto por el nuevo entrenador de Nacional, Alvaro “Chino” Recoba, pero aprovechó para tirarle una chicana en referencia a la goleada clásica de los aurinegros 5-0 en el clásico del Apertura 2014.

Entrevistado por 100% Deporte esta mañana, le preguntaron a Ruglio si le preocupaba la llegada al primer equipo tricolor de Recoba, “un ganador clásico”. Con una sonrisa, el presidente aurinegro expresó: “No se si es un ganador clásico porque el Chino estuvo en el 5 a 0, pero le tengo infinito respeto. Primero como jugador, después porque claramente de fútbol sabe y porque la gente que tengo del entorno del Chino, que tengo varios amigos en común, me habla de un ser humano excepcional”.

“Yo pensé que iban para el lado del Cacique (Medina), creo que tiene buena relación con Ale (Balbi)”, agregó Ruglio, “pero tampoco conozco mucho la interna de Nacional. Algunos amigos de Nacional me decían que para ellos iban por el lado del chino. Él conoce a los juveniles asi que tiene cierta lógica”.

Además, Ruglio amplió sobre la necesidad desde el club de no mofarse del momento de Nacional. “Ayer a los muchachos de redes del club, que siempre están en esa sana pelea de las redes de Peñarol ý Nacional, le dije: ‘humildad, no jodamos, no hemos ganado nada’. Ellos viven de eso, como siempre tiene que ser. Las redes de Peñarol están fenomenalmente manejadas, los números son increíbles. Todo el día te van mandando contenido y vos todos los días vas autorizando. Y estaba bueno lo que habían armado, porque es de ellos, del mismo lugar en donde a ellos le dan palo. Pero les dije por favor nada, porque nos podemos llegar a confundir, hacer un chiste con algo que en 15 días la taba se te da vuelta”.

"Solo lo que estamos en este lugar sabemos lo que hoy va a pasar Ale”

Además, Ruglio se puso en el lugar de su par tricolor Alejandro Balbi, y reconoció que no tiene la misma cercanía con el actual presidente de Nacional que con su antecesor, el fallecido José Fuentes. “El fútbol es cruel y dañino. Yo no tengo la relación con Ale que tenía con José. A José le hubiese mandado un mensaje de fuerza porque sé lo que se viene, que los hijos tienen que cerrar las redes, que si tenias un cumpleaños lo tenés que suspender, que si en los 10 días siguientes tienes tres salidas a cenar no tenés que salir. Solo lo que estamos en este lugar sabemos lo que hoy va a pasar Ale, como tenés que apagar el celular, como mandan tu celular a cadenas de hinchas y solo ves puteadas y puteadas. Siempre digo que la Sudamericana de este año me lastimó muchísimo, no la voy a poder superar. Y no eras que me puteaban los anónimos, hasta amigos míos me decían ‘¿porque estábamos bien y ahora estamos así’?. Esa era mi relación con José, sabíamos que era sincero el acompañar al otro, la disfrutabas como hincha pero al mismo tiempo solo el presidente de Peñarol sabe lo que sufre el de Nacional”.

Consultado sobre si pensaba mandar un mensaje a Balbi, Ruglio dijo que no por esa falta de relación de confianza. “Si yo le escribo a Ale capaz lo toma como una falta de respeto. Eso se va dando naturalmente. Yo a José no lo conocía, se va construyendo. Pero hoy temprano pensaba, ‘lo que se le viene ahora’. El punto número 1 de ser dirigente es saber manejar la frustración. Cuando ganas todos somos cracks. Cuando perdés te cagan a trompadas todos. Tenés que aguantarte paradito y erguido”.