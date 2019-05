La dura autocrítica de Suárez tras la eliminación de Barcelona

"Hay que hacer mucha autocrítica. Es la segunda vez que nos pasa lo mismo", dijo Luis Suárez al término del encuentro en el que Barcelona quedó eliminado de la Liga de Campeones luego de que Liverpool remontara el 3-0 de la ida en el Camp Nou con un 4-0 en Anfield.

"A nivel que estamos en Barcelona no podemos repetir el mismo error dos años seguidos”, sentenció el uruguayo, recordando el adiós del FC Barcelona en la máxima competición europea estas dos últimas campañas.

Suárez fue uno de los encargados de hablar tras la derrota, junto a Sergio Busquets, y pidió disculpas a los hinchas, al igual que su compañero.

El delantero hizo un duro análisis del cuarto gol, que valió la eliminación, en el que la defensa de Barcelona se distrajo en un tiro de esquina que fue aprovechado por Liverpool.

“El cuarto gol parece de juveniles”, comentó. "Parecíamos juveniles. No tenemos ninguna excusa. No hemos sido un equipo en el campo, no ha habido actitud para ganar el partido", declaró en zona mixta de Anfield.