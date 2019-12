La evaluación de Cosse: en octubre el Frente tuvo “un tatequieto”

Sentada en el medio de una ronda, rodeada por unos treinta militantes, Carolina Cosse escuchó y dio su parecer sobre la derrota que sufrió el Frente Amplio (FA) el domingo 24 de noviembre, cuando la coalición opositora –liderada por Luis Lacalle Pou– consiguió los votos suficientes para destronar a la izquierda del gobierno después de 15 años consecutivos.

La exprecandidata empezó el jueves 5 con una ronda de visitas a varios comités de base de Montevideo, tal como están haciendo otros dirigentes del FA, incluido el presidente de la coalición, Javier Miranda. En momentos en los que las estructuras orgánicas del partido evalúan la campaña, Cosse visitó un comité de Punta Carretas, a pocas cuadras de su casa.

Allí escuchó los reclamos de los militantes, que por momentos pidieron explicaciones sobre el resultado electoral, el rumbo que tomó la campaña en los últimos meses, la falta de “voluntad política” para tratar el tema de las Fuerzas Armadas –con el ascenso de Guido Manini Ríos como consecuencia–, los “problemas” de liderazgo de Daniel Martínez, así como la danza de nombres para elegir a la candidata a vicepresidenta, proceso en el que se invirtió un tiempo valioso en plena contienda.

Cosse llevaba pocos minutos sentada cuando una mujer le preguntó a la senadora electa quién había sido el responsable de la publicidad –además de Claudio Invernizzi–, así como de la estrategia comunicacional del candidato y la del FA, ya que, en su opinión, había sido “pésima”.

La exministra, que escuchó el planteo con paciencia, se tomó unos segundos y finalmente respondió que no lo sabía. “No lo sé, no integré ningún comando de campaña. No integré ningún comando de campaña porque no me invitaron, obviamente”, aseguró.

Después de la derrota, la cúpula frenteamplista dedicó varios días a discutir si la evaluación posterior a la campaña debía hacerse antes de las departamentales (en mayo de 2020) o después. Los militantes frenteamplistas reunidos este jueves en el comité de Punta Carretas advirtieron que había sido el presidente de la coalición, quien planteó en una mesa política la interrogante sobre si el debate debía darse antes o después de esa fecha.

“No se puede esperar. Esta evaluación tiene que tener un sentido, no el de fustigarnos. Pero sí el sentido de sacarnos el piloto automático, porque en piloto automático venimos mal”, aseguró Cosse. “En piloto automático, venimos mal. Verdaderamente. Porque en octubre la votación nos hizo un tatequieto”, manifestó.

En palabras de Cosse, entre el 27 de octubre y el 24 de noviembre quien logró una remontada de cerca de 200 mil votos fue “la juventud y todos los militantes”. “Para no perder esa masa que consiguió 200 mil votos tenemos que hacer esta reflexión. Para no volver a cometer los mismos errores que nos llevaron a octubre”, afirmó la exministra. En el marco de la autocrítica, sugirió que todos los comités manden “una hojita que diga tres cosas, constructivas”. La intención es que esa hoja llegue a la dirección política. “No solo manden la cartita, cuélguenlo en la web. Pero el FA no se puede quedar a ver en junio cómo evaluamos lo que pasó. ¡La historia nos va a caminar por arriba si esperamos hasta junio para hacer una evaluación! Lo digo con esta pasión porque me quedo un poco atónita cuando lo escucho”, insistió.

La charla siguió y en su intervención Cosse agregó que “la derecha no está buscando los límites”, sino que está “pisando la línea”. “De manera notoria, articulada. En todo. Están pisando la línea. Nuestro gobierno define en julio que no va aumentar las tarifas, lo dice públicamente y de manera rídicula se quejan de que el gobierno no las aumentó. Todo el tiempo están buscando el límite. Y ni hablemos del partido militar... Que no es un detalle menor. No es menor que un partido que recién empieza saque tres senadores”, analizó la ingeniera.

Tanto las tarifas públicas –que generaron la primera rispidez entre el gobierno saliente y el entrante– como el excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, estuvieron sobre la mesa durante la charla en el comité.

Sobre las tarifas Cosse fue breve y explicó que ese era un tema “muy fácil”. “Yo agarro el teléfono, te muestro una gráfica que muestra el crecimiento del salario real y el poder de compra. Y el andamiento de todas las tarifas está bajo. Entonces, claro, salen a confundir a la gente”, subrayó en relación a la evolución de las tarifas por debajo de la inflación.

Respecto a la alusión a Cabildo Abierto, un militante le retrucó a Cosse que los militares “existieron siempre”, a lo que la ex precandidata respondió que el análisis de los votos muestra que en octubre todos los partidos perdieron votos, que se fueron al partido liderado por Manini Ríos.

“Lo que tenemos que ver no es buscar la culpa en la derecha, sino buscar en nosotros por qué se fueron esos votos. Porque en el interior y en Montevideo laderas enteras de viviendas del Plan Juntos tenían la bandera de Cabildo Abierto”, señaló.

De esta manera, sostuvo que el FA “generó soluciones rápidas y buenas” para las personas que “no podían esperar la solución urbanamente perfecta”. “Le cambiamos la vida a la gente que estaba en condiciones muy, muy jodidas. Pero uno de los aspectos que tenemos que corregir es que cambiar la realidad no significa sólo hacer obras. Porque las obras por sí mismas no cambian la conciencia de la gente”, agregó.

Para que el “manejo de la política” del FA no quede “restringido a la cúpula”, Cosse dijo que “la cosa” tiene que ser “más horizontal”. La exprecandidata –que en las internas fue apoyada por el Movimiento de Participación Popular pero en octubre hizo una alianza con el Partido Comunista– explicó que la “participación” de los militantes es clave para que ningún líder se vaya “como un zaguero” y haga “la jugada solo, sin el equipo”.

Durante su gestión al frente del Ministerio de Industria, Cosse dijo que “muchas veces” sintió “la falta de participación que había”. “Nos dejaban un poco solos. Y como presidenta de Antel también viví como la gente nos respaldó y permitió que, por ejemplo, se terminara el Antel Arena. Ahí la gente tuvo una incidencia fundamental en el gobierno”, afirmó.

El nombre de Cosse es uno de los que suena en la interna del Frente Amplio para la candidatura a la Intendencia de Montevideo.