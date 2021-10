La movilidad llegó en octubre a niveles prepandemia por primera vez desde marzo de 2020

Los niveles de movilidad en octubre en Uruguay superaron, por primera vez desde que comenzó la epidemia de covid-19, los números de circulación de enero y febrero del 2020, según los datos reportados por la plataforma Google.

A partir del 4 de octubre, la movilidad volvió a números positivos, según la forma de calcular la movilidad que usa el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos (Guiad) utilizada y reproducida por El Observador a partir de los datos del buscador.

Google toma como valor de referencia (valor cero) el promedio de movilidad entre el 3 de enero y el 6 de febrero de 2020 cuando el virus todavía no se había expandido por el mundo y el quedate en casa todavía no era ese mantra que se extendió alrededor del mundo durante varios meses de 2020. Hasta este mes, la movilidad se encontraba en valores negativos pero en octubre cambió esa tendencia.

Este índice se calcula a partir de los datos de ubicación de los celulares y teniendo en cuenta el tiempo que las personas pasan en tiendas y lugares de recreación, lugares de trabajo y también en las casas.

De todos modos, los números de Google no permiten comparar la movilidad actual con el mismo período en 2019 porque esos datos no están publicados. La circulación en Uruguay durante los meses de verano es menor a la del resto del año y la estacionalidad de los datos no permite concluir si la circulación está en los parámetros normales para estos meses. De todos modos, es la primera vez que los números están por encima del promedio de las semanas prepandemia desde marzo de 2020.

Leve repunte de casos

Tras cerca de 20 días de una caída casi constante de los casos nuevos de covid-19, luego de un leve repunte tras la Noche de la Nostalgia, desde el 5 octubre se registra un nuevo crecimiento en la tendencia de casos, aunque se mantiene dentro de números “manejables", según lo había calificado el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

Si bien el aumento de los contagios se da al mismo tiempo que la movilidad llega a niveles prepandemia, no existe ningún estudio científico que vincule estas dos variables cuando se trata de una cantidad de casos nuevos tan baja. Además, la circulación venía en aumento desde bastante antes que los casos diarios.

La relación entre esas dos variables solo aplica cuando existe un número importante de casos, según un informe del Guiad de principios de este año.

Uruguay registra, con los datos hasta este jueves 14, 37,47 casos nuevos por millón de habitantes por día en el promedio semanal. El 5 de octubre ese número estaba en 27,18.

De todos modos, la cantidad de fallecidos diarios sigue siendo muy bajo. En agosto, los muertos por covid-19 fueron menos a los que se registran por gripe y neumonia en un año promedio previo a la pandemia. Y en setiembre los fallecidos fueron incluso menos.

Por departamentos

El aumento de casos, además, es dispar en todo el país. Como en su momento Canelones tuvo un aumento a fines de agosto, ahora es Colonia el departamento que tiene más casos activos en relación a su población.

Con los datos hasta este jueves 14, Colonia tiene el índice de Harvard más alto del país con 8,72 casos nuevos por día cada 100 mil habitantes. El promedio nacional es de 3,92 y el departamento más cercano es Montevideo con 5,61 en la escala de Harvard.

El aumento de casos en ese departamento se dio en pocos días. El 29 de setiembre el índice de Colonia era de 2,71, pero fue en aumento hasta que el 13 de octubre llegó a unos 9,11 casos de covid-19 cada 100.000 habitantes.

Esto posiciona a Colonia muy cerca de convertirse en el único departamento de Uruguay en la actualidad en estar en el color naranja (de 10 a 25 puntos) dentro del índice de Harvard, a pesar de que en las últimas 24 horas registró un descenso. En el departamento del litoral adjudican este aumento a las personas no vacunadas que "por sus actividades" generaron brotes en distintos lugares.

De los brotes de covid-19 de los que el Comité de Emergencia ha recibido información hasta la semana pasada, la mayoría “son originados en la actividad laboral, fundamentalmente en centros de enseñanza, y otros brotes intrafamiliares”, dijo a El Observador Luis Garat, director del comité.

Uruguay tendrá una gran prueba para el control sanitario a partir del 1° de noviembre cuando se abran las fronteras para extranjeros vacunados y, particularmente, entre el 20 y el 27 de ese mes cuando se jueguen las finales de los torneos Conmebol en Montevideo y lleguen miles de brasileños. Mientras el gobierno ya anunció que analizara en estos días ponerle fin a la emergencia sanitaria.