La receta de Suárez para llegar a 500 goles: “Sé el mismo siempre; no cambies, no inventes”

Con su tanto este domingo ante Alavés, Luis Suárez ingresó en el club de los 500 goles, una selecta nómina de futbolistas que solo integran 20 jugadores a lo largo de la historia de este deporte y que lo coloca en un lugar exclusivo. En una charla con Referí, el Pistolero habló sobre su marca, el camino que recorrió, que nunca imaginó alcanzar el medio millar de tantos, mucho menos que Puma le fabrique un calzado exclusivo como a las grandes estrellas del deporte del mundo y que se transforme en el primer uruguayo en recibir esta distinción, y que cuando se ve en la selección se observa en una etapa en la que "es referente", pero sin abandonar su condición de competitivo, porque "por más que vengan jóvenes vamos a seguir demostrando que queremos jugar porque es nuestra forma de ser", reflexionó.

Así fue la charla con el goleador histórico.

¿Cuál es su top 3 de los 500 goles?

¡Pah! Es muy difícil. No puedo elegir uno, dos, ni tres, porque en la lista tengo que incluir el primero que hice con Nacional, el cuadro del que soy hincha, en el que soñaba con jugar en Primera… ¡conseguir un gol es algo increíble, y lograrlo con 18 años, más! Después, cuando no imaginás llegar a Europa, anotás el primero en Groningen, en una liga europea. También es increíble. Hacer goles como capitán de Ajax tampoco se olvida. Debutar en Liverpool y hacer un gol en Anfield es increíble. Ese era un lugar que miraba por la televisión, y de pronto estaba allí. En Barcelona, jugar el clásico de los clásicos del mundo, contra Real Madrid, ganar 1-0 con un gol tuyo, nunca lo voy a olvidar. Un gol en la final de la Champions, que es algo que soñás desde chiquito. El primer gol con la camiseta de tu país en Eliminatorias con 19 años, no se olvida más. El primer gol en un Mundial. Son muchos goles que reúnen algo especial como para elegir solamente tres.

Gabriel Bouys / AFP

Luis Suárez, el goleador histórico del fútbol uruguayo

¿En algún momento le pasó por la cabeza la idea que es histórico lo que consiguió y que el fútbol le pudo dar más de lo que imaginaba?

Sí. Me acuerdo del primer gol que marqué en Nacional y pienso que fue hace poco, pero cuando veo las imágenes me doy cuenta que pasó hace mucho, que ya transcurrieron 15 años. Tampoco imaginás cuando llegás a la cifra de 100 goles, a la de 200, y alcanzar los 500 es algo que no lo esperaba ni imaginaba. Es una demostración más al trabajo que hice y que no es nada fácil alcanzar.

¿En algún momento de los últimos tiempos hizo una pausa para analizar y dar la verdadera dimensión de lo que consiguió en la elite y que está en una selecta lista de 20 futbolistas que alcanzaron los 500 goles?

A muchos jugadores les sucede que no se dan cuenta del momento que están viviendo. Toman la verdadera dimensión de lo que están recorriendo a lo largo del tiempo. En mi caso puedo decir que hoy estoy en una edad y en una etapa en la que estoy disfrutando mucho. Me pongo a ver muchas cosas, a pensar, a hablar con mis hijos que ya están grandes, a hablar con mi mujer de todos los momentos que viví, del tiempo que ha pasado, de lo lindo que he pasado en el fútbol y de los momentos malos que he podido revertir por mi forma de ser, y por eso lo disfruto tanto.

Le van a diseñar un calzado especial para celebrar los 500 goles, ¿qué tendrá esa bota?

Tiene todo tipo de reconocimiento y detalles de todos los clubes en los que estuve, desde Nacional a Groningen, Liverpool, Ajax, Barcelona, Atlético de Madrid, tiene colores de todos los clubes en los que estuve y se caracteriza por el color de afuera que es de mi país, de donde viene uno y lo que representa a nivel mundial.

¿Pidió algo especial para esa bota?

No. Fueron todos detalles que surgieron y que hablamos con la gente de Puma. Ellos tienen gente capacitada y saben qué detalles pueden influir, y en este caso no estuvieron al 100% sino al 150% metidos para reconocer los clubes y la trayectoria.

El reconocimiento que le harán al hacerle un calzado es un privilegio exclusivo para unos pocos deportistas, ¿esta es su primera bota?

Sí, personal es la primera. Uno me comentó que es una de las mejores que Puma había hecho, que les gustó el diseño, y mi forma de contestarle en broma en la charla que mantenía en inglés, fue: ‘¿Cuántos jugadores tienen ustedes que hayan llegado a 500 goles?’, y me dicen ninguno.

¿Esperaba este nivel en Atlético de Madrid?

No lo esperaba, pero me di cuenta, la decisión que tomé fue para mejor y para demostrar que me sentía capacitado para seguir en la elite del fútbol. Que me sentía con muchísimas ganas de seguir peleando por cosas importantes y llegar a un club en el que te quisieran, te expresaran cariño y en el que los compañeros te ven como uno más, que no te creés más que nadie y que venís a aportar lo tuyo. Todo eso te hace sentir tan tranquilo y permite jugar como lo hacemos.

AFP

Luis Suárez se metió en el club de los 500 goles

Recién dijo que pasan los años, habla con sus hijos y reflexiona sobre lo que vive. En esas charlas, ¿habla de su futuro? ¿Cómo lo visualiza? ¿En España? ¿En Estados Unidos? ¿Dónde imagina los últimos años de su carrera?

Es difícil imaginarse en un lugar porque hace un año te decía que esperaba terminar el contrato con Barcelona y luego ya me podía ir tranquilo a Estados Unidos. Sin embargo, después pasa lo que pasó, firmás con Atlético de Madrid por dos años. Me siento bien para seguir jugando en la elite o en el fútbol europeo, ¿por qué no? Pero también depende del momento, de las sensaciones que vaya sintiendo. Esto mismo ocurre con la selección. Hasta que me sienta con ganas, con fuerza y con la posibilidad de competir y ser una ayuda, iré, pero en el momento que ya me de cuenta que puedo ser un estorbo daría un paso al costado sin ningún problema. Por eso entiendo que son muy importantes las sensaciones que vaya sintiendo en cada momento y luego, de cara al futuro, iré viendo la mejor decisión que pueda tomar porque tengo tres hijos y una mujer con la que nos gusta tomar las decisiones en familia. Lo único que es seguro, que entrenador no quiero ser, aunque también nunca se sabe. Intentaré ayudar a los jóvenes a guiarlos para que no pasen por cosas difíciles y que tomen buenas decisiones a la hora de elegir qué camino tomar en los primeros años de su carrera. Yo que no tuve esa posibilidad, por tanto, trataré de dársela a los jóvenes de hablar y poder transmitir lo que sentí desde chico.

Este año viene recargado con la selección, ¿cómo imagina volver a la selección para retomar el camino para clasificar a Catar 2022?

Sí, este año viene muy cargado y no se sabe cuándo se va a confirmar todo eso (las fechas de las Eliminatorias), pero tengo muchísimas ganas y la misma ilusión que desde el primer día.

¿Qué tiene la Copa América para usted?

Tiene un sabor diferente porque cada una es especial y Uruguay tiene que asumir esa responsabilidad de que es uno de los candidatos y debemos ir con la ilusión de ganarla. Tengo la espina de 2019, de haber errado el penal, y me genera la misma ilusión que un partido de Eliminatorias, porque es algo lindo y que uno que tuvo la posibilidad de ganarla, es algo único.

En los últimos años de la generación que integra con Cavani, Cáceres, Godín, Muslera, ¿es ahora el momento de volver a ganarla? ¿Y es momento de asegurar rápido la clasificación al Mundial?

Estamos en un momento en el cual hay una buena mezcla de jugadores que por un lado nos encontramos en una etapa en la que somos los referentes, pero también somos competitivos y por más que vengan jóvenes vamos a seguir demostrando que queremos jugar porque es nuestra forma de ser. Tenemos un grupo en el que hay una mezcla de referentes y jóvenes con muchísima ambición y ganas, y una competencia interna que le hará las cosas difíciles al Maestro. Eso genera buenas sensaciones para poder competir en las Eliminatorias y en la Copa América.

¿Cuál es el secreto para ser un goleador de elite?

No cambiar nunca, ser el mismo siempre. Mi forma de ser y mi característica desde que empecé en Nacional fue ser el mismo dentro de la cancha, no cambiar nada porque cuando querés inventar y cambiar es cuando peor te va. Si sos el mismo que empezó jugando en la cancha de tierra en Nacional o en la del Urreta y después vas a Anfield, al Arena o al Camp Nou o al que sea con la misma ilusión y con las mismas ganas queriendo hacer lo mismo, eso te va a hacer llegar lejos. No cambies, no inventes, porque vas a terminar dando un paso en falso.